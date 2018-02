Sénégal: Développement du secteur de la pêche et santé de la mère et de l'enfant - Macky Sall liste les urgences

Le rôle primordial du secteur de la pêche dans le développement économique et social du Sénégal a été hier, mercredi 14 février 2018, au centre du Conseil des ministres qui s'est tenu entre le président de la République et le gouvernement de Mahammed B. A. Dionne.

Macky Sall a de fait dressé une batterie de priorités à mettre en œuvre pour arriver aux objectifs tracés pour le développement de la pêche au cours de cette rencontre, non sans mettre un accent particulier sur la question de la santé de la mère et de l'enfant.

Après avoir informé que le Président Mohamed Ould Abdel Aziz de la Mauritanie et lui ont donné « les instructions nécessaires en vue de la conclusion très prochaine des accords relatifs notamment à la pêche, aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants des deux pays et à la transhumance du bétail », Macky Sall a axé sa communication sur le rôle primordial du secteur de la pêche dans le développement économique et social du Sénégal.

A ce titre, comme le relève le communiqué du Conseil des ministres, il a magnifié les efforts considérables consentis, depuis 2012, par l'Etat, avec le soutien des partenaires, « pour améliorer, de façon significative, la situation économique et sociale des acteurs de la pêche artisanale, les performances globales et le financement adéquat du secteur ».

Dans la foulée, le Chef de l'Etat exhortera le Gouvernement à « assurer la préservation durable des ressources halieutiques par la généralisation des aires marines protégées et la programmation rigoureuse du repos biologique dans l'ensemble des zones de pêche du pays ».

Qui plus est, félicitant le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, pour la bonne organisation de la cérémonie de remise de financements aux femmes du secteur, Macky Sall a fait part du lancement prochain du Programme de développement de la pêche d'un montant de 11 milliards 500 millions de F CFA qui « atteste de la relance consolidée du secteur de la pêche ».

Le ministre Oumar Guèye a été invité dans cette dynamique « à assurer un suivi rigoureux des réalisations prévues pour accroître la génération de revenus et d'emplois dans la pêche ».

Abordant par ailleurs la première semaine nationale de la mère et de l'enfant, Macky Sall a adressé son satisfécit au ministre de la Santé et de l'action sociale, ses services concentrés et déconcentrés, et l'ensemble des partenaires de l'Etat du Sénégal pour la réussite totale de l'organisation de cette manifestation, non sans rappeler au Gouvernement, selon le texte officiel, la priorité majeure qu'il accorde à la santé de la mère et de l'enfant dans la mise en œuvre de la politique de santé du Sénégal.

A cet égard, le Chef de l'Etat a exhorté l'équipe du Pm Dionne, en rapport avec les acteurs communautaires à la base notamment les « Bajenu Gox », « à poursuivre et amplifier l'efficacité des programmes et actions de lutte contre la mortalité maternelle et infantile, à veiller au déploiement équitable, sur le plan national, des médecins, des gynécologues et des pédiatres, ainsi que des sages-femmes ».

Dans la même veine, Macky Sall a demandé au Gouvernement de veiller au bon fonctionnement du Centre d'excellence africain pour la santé de la mère et de l'enfant, ainsi que des établissements publics de santé spécialisés, le Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer et l'Hôpital pour enfants de Diamniadio.