Sénégal: L'Institut social de Pédiatrie lance un master

La formation dure 2 ans dans les filières Master en santé et survie de l'enfant, Master en nutrition de la mère et de l'enfant et Licence professionnelle de puériculture.

Et de poursuivre : « C'est suite à la rencontre avec ces derniers que le besoin de formation s'est manifesté. On a senti la nécessité de mettre en place quelque chose du point de vue de la formation pour améliorer leurs compétences dans la prise en charge de l'enfant », a expliqué le Pr Saliou Diouf.

Selon le Directeur de l'Institut de pédiatrie sociale à l'Ucad, la formation vient renforcer le personnel de santé. « Cela fait partie des préoccupations des acteurs qui sont sur le terrain, notamment les infirmières et les sages-femmes qui n'ont pas généralement toutes les compétences pour prendre en charge les enfants au niveau des régions médicales et aussi des districts sanitaires », a laissé entendre Pr Saliou Diouf .

L'Institut de Pédiatrie Sociale compte démarrer ce mois de février le Master en Santé et survie de l'enfant. La cérémonie de lancement s'est tenue à l'institut pédiatrique de Pikine/Guédiawaye. Ce master prend en compte les programmes clés de survie de l'enfant qui sont dispensés à l'échelle du pays par le ministère de la Santé et de l'action sociale.

