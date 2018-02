Maroc: Arrestation de trois éléments dangereux partisans de l'"Etat islamique" (ministère de l'Intérieur)

L'opération de perquisition a permis la saisie d'un ensemble d'équipements électroniques, d'une "carte d'identité" délivrée à l'un des mis en cause par "la république fantoche", d'un uniforme militaire du soi-disant "polisario" et d'un drapeau symbolisant cette "entité fantoche".

Rabat — Dans le cadre des efforts déployés pour identifier les éléments extrémistes et porteurs de projets terroristes dans le Royaume, le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), a procédé jeudi à l'arrestation de trois éléments dangereux ayant fait allégeance à la soi-disant organisation Etat islamique, âgés de 24 à 30 ans, et qui s'activent dans les villes de Laâyoune, Salé et de Marrakech, indique un communiqué du ministère de l'intérieur.

