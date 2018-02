Tunisie: Walid Hichri (international et défenseur de l'USM) - «Prendre le temps de se reconstruire»

Les choses ont changé à la fin de l'année 2012, précisément après la finale de la Ligue des champions perdue devant Al Ahly du Caire.

Après 2012, c'est un autre effectif qui avait pris la relève avec la montée de Youssef Belaïli, qui a eu sa chance avec Maher Kanzari, alors qu'il ne faisait pas partie des plans de Nabil Maâloul.

Après avoir perdu la finale de la Ligue des champions en 2012, l'EST a eu du mal à atteindre le carré d'as.

Dans l'effectif «sang et or» actuel, la qualité y est, mais il lui manque l'entente et la complémentaire qui constituaient la force du groupe qui avait remporté la Ligue des champions en 2011.

En défense, on n'a pas encore trouvé la bonne paire qui rassure. Toutefois, le comportement défensif s'est amélioré sous la houlette de Ammar Souayah qui alignait un joueur tampon et deux relayeurs.

Depuis que le compartiment défensif «sang et or» se base sur deux demis défensifs, les latéraux et les axiaux, rassurés par la solidité des pivots, se permettent une certaine liberté de manœuvre et tombent ainsi dans la facilité. Par conséquent, ils encaissent parfois des buts bêtes.

Et pour finir avec l'Espérance de Tunis, il est important que l'équipe retrouve la bonne ambiance qui régnait dans les vestiaires.

En ce qui concerne l'Etoile Sportive du Sahel, l'équipe connaît aussi un passage à vide. Pendant les quatre dernières années, les joueurs étoilés n'ont pas connu de répit, même s'ils ont excellé en championnat de Tunisie et en Coupe de la confédération. Mais quand on joue sans répit pendant trois ou quatre ans, on finit par atteindre le seuil du surmenage. Bref, c'est la fin d'un cycle pour l'Etoile Sportive du Sahel.

Par ailleurs, je comprends que des joueurs comme Ben Amor et Nagguez aient envie de partir. Ils connaissent un blocage mental à l'Etoile et ne peuvent plus rien apporter à l'équipe et ils ont bien fait d'aller tenter une nouvelle aventure.

L'Espérance Sportive de Tunis et l'Etoile Sportive du Sahel sont toutes les deux en phase de reconstruction, à la différence que l'Etoile connaît des difficultés financières et que l'Espérance est solide financièrement grâce la générosité de son président.

Pour conclure, ces deux clubs ont les moyens de leurs ambitions à condition de mener à bien leur phase de reconstruction».