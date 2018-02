Tunisie: «Salam», de l'idée au concret

Son secrétaire général, Noureddine Taboubi, a, d'emblée, souligné, dans un mot de bienvenue, la vocation pacifique de la transition démocratique que vit, aujourd'hui, la Tunisie post-révolution.

Une transition, dit-il, qui fut marquée par un dialogue national assez productif mené dans la différence, sur fond d'agissements pour le moins positifs. «Un climat démocratique qu'il faut préserver et faire tout pour le défendre », plaide-t-il. Toutefois, la prévention de l'extrémisme ne se limite pas seulement à la guerre antiterrorisme, mais aussi à la non-violence, comme phénomène devenu, hélas, banalisé. Au sein de la famille, dans la rue, à l'école ou même à l'intérieur du milieu professionnel, l'on doit, tous, dénoncer vivement la violence et s'attaquer à ses racines. Pour lui, la femme dans les champs, les aide-ménagères, les ouvriers des chantiers sont tous sujets à une surexploitation manifeste.

Car, d'après lui, violer les droits les plus élémentaires à l'emploi décent constitue, en soi, une sorte d'extrémisme violent. Tout autant que la pauvreté est, virtuellement, de nature à favoriser la violence. Pour conclure, M. Taboubi espère que ce projet «Salam» va se traduire dans les faits, à travers des actions associatives plus concrètes.

De son côté, le représentant de Novac s'est félicité de ce nouveau partenariat établi avec l'Ugtt, dans l'objectif de renforcer la dynamique associative. Soutenu et financé par l'Union européenne, «Salam» est un projet qui vise à asseoir une plateforme régionale euroméditerranéenne beaucoup plus poussée. En Tunisie, il cherche à renforcer les compétences des acteurs non étatiques en matière de prévention de l'extrémisme violent (PEV). Chargée de communication et de formation, Mme Ines Tlili, de Novac, a donné un aperçu dudit projet et son schéma directeur sous nos cieux.

D'ailleurs, il s'opère à deux niveaux ; national et local, accordant priorité à cinq régions, à savoir le Grand-Tunis, Kasserine, Tataouine, Médenine et Le Kef. Cela s'illustre, bien évidemment, par un plan de travail en cinq axes principaux. Il s'agit, entre autres, de renforcer l'Opev-Tunisie, comme plateforme de dialogue sur les causes de l'extrémisme violent, promouvoir la participation de la femme et des jeunes dans la conception des politiques publiques, renforcer la résilience des jeunes aux récits à caractère extrémiste et œuvrer pour une stratégie de PEV dans le milieu carcéral.