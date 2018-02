Tunisie: La liste des 23 prend forme

Plusieurs joueurs tunisiens qui forment l'ossature de la sélection nationale évoluent, désormais, dans des championnats étrangers, et, pour une fois, sont presque tous des titulaires indiscutables.

Farouk Ben Mustapha, le N°1 dans les buts ?

Pour le poste de gardien de but, nous pouvons citer Farouk Ben Mustapha (Al Shabab), et qui réalise de très bonnes sorties avec sa formation en Arabie Saoudite. Depuis son départ dans le championnat saoudien, Aymen Mathlouthi (Al Batin) semble souffrir, mais le gardien de but numéro 1 de la sélection aura le temps de récupérer de ses deux premières mauvaises prestations et ses huit buts encaissés.

Moez Hassen (Châteauroux), encore blessé, devra attendre avant de renforcer les rangs de la sélection tunisienne, mais il semble un candidat sérieux à une place parmi les trois gardiens de but en cas de guérison rapide. Cette situation fera qu'une grande émulation sera engagée entre ces gardiens et ceux qui évoluent en Tunisie (Rami Jeridi, Moez Ben Cherifia, Seif Charfi, Atef Dekhili, Ali Kalai) pour décrocher une des trois places en vue de la Coupe du monde 2018.

La concurrence des défenseurs expatriés

En défense, maintenant, Ali Maaloul (Ahly), Hamdi Naguez (Zamalek), Oussema Haddadi (Dijon), Dylan Bronn (La Gantoise), Aymen Abdennour (Marseille) et Syam Ben Youssef (Kasımpasa) jouent régulièrement avec leurs clubs respectifs. La convocation de tous ces défenseurs semble quasiment acquise, ce qui ne laissera que quelques places uniquement pour les défenseurs évoluant en championnat de Ligue 1.

Un milieu étoffé

Le milieu de terrain tunisien compte cette année plusieurs éléments très en vue avec la présence de Naim Sliti (Dijon), Elyes Skhiri (Montpellier), Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahli) et Ferjani Sassi (Al Nasr), Wahbi Khazri (Rennes) et Bassem Srarfi (Nice). Ce milieu de terrain pourrait également être étoffé par d'autres joueurs tunisiens évoluant à l'étranger dont Abdelkader Oueslati (Al Fateh) ou encore Saïf-Eddine Khaoui (Troyes).

Une attaque encore embryonnaire

Le secteur offensif pourra poser des problèmes à Nabil Maaloul, car seul Youssef Msakni (Al Duhail) brille actuellement. L'attaquant d'Ittihad Djeddah Ahmed Akaichi passe, lui, par une période de doute qu'il devra vite dépasser pour être candidat à une place à la Coupe du monde 2018. Buteur pour ses débuts dans le championnat saoudien, Fakhreddine Ben Youssef (Al Ittifaq) se pose également comme un candidat sérieux à une place dans la liste de Nabil Maaloul. Il y a également les pistes de Hamdi Harbaoui (Zulte-Waregem) et Hamza Younes (Al Ahli Doha), même s'ils n'ont plus fait partie du groupe des convoqués tunisiens depuis plusieurs mois. Le secteur offensif est celui peut-être où nous pourrons voir la présence de nombreux joueurs locaux dans la liste finale de Nabil Maaloul avec notamment Saber Khalifa, Taha Yassine Khenissi et Alaeddine Marzouki.

Il est à rappeler que Nabil Maaloul devra envoyer à la FIFA une liste préliminaire de 35 joueurs au plus tard le 14 mai prochain. La liste finale des 23 joueurs qui prendront part à la Coupe du monde 2018 devra être envoyée avant le 04 juin prochain.