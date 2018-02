Tunisie: Prendre le taureau par les cornes

Les actes de braquage et de vandalisme sont devenus, en effet, monnaie courante depuis l'avènement de la révolution du 14-janvier 2011.

Un phénomène inquiétant qui trouve ses racines dans la dégradation du climat social, l'effondrement de l'économie nationale, à travers le chômage et l'effritement du pouvoir d'achat. Le manque de sécurité couronne le sombre décor fait de malaise et de cohue généralisée, notamment dans les transports en commun.

La Société des Transports de Tunis (Transtu), qui gère le réseau des bus et des métros, a été sollicitée pour rendre compte de l'ampleur du petit banditisme en Tunisie dans les bus jaunes et le lézard vert. La Presse a été reçue vendredi 3 février 2018 dans le bureau de M. Salah Belaïd, président-directeur général de la Transtu, au sein du siège de la société à Montplaisir, pour s'enquérir des mesures déployées sur le plan sécuritaire en dehors des campagnes de sensibilisation du ministère du Transport et des associations de protection et de défense de la femme tels l'Unft ou le Crédif.

Brigades renforcées

En évoquant le dispositif sécuritaire mis en place et les opérations de ratissage prévues pour lutter contre le phénomène de braquage et de harcèlement, M.Belaïd nuance : « Il y a une distinction à faire entre la sécurité et la sûreté. » Il s'agit d'obtenir une meilleure prévention de la sûreté, liée aux actes volontaires d'agression, d'incivilité et de malveillance. Pour garantir la sécurité des passagers, soixante-dix agents ont été formés par le ministère de l'Intérieur et la police de la Transtu. Un effectif qui va passer à cent vingt membres qui travailleront de pair avec la sécurité intérieure. « Sur la ligne d'El Mourouj, il y a une équipe qui assure la permanence jusqu'à 23 heures».

Pour autant, le fléau du vandalisme et du banditisme ne réside pas uniquement dans le milieu du transport. Le phénomène de délinquance s'est développé depuis 2011 avec le chômage galopant et la baisse progressive du pouvoir d'achat. Le dernier acte de braquage qui s'est produit à cinq heures du matin, dans un métro du Nord-Ouest, cette semaine, avec une épée, témoigne de la violence exacerbée dans les moyens de transport public. On a relevé des saccages de métro à coups de pierre sur les lignes 3, 5 et 6 et la ligne TGM causant la blessure d'un conducteur. « Les dégâts occasionnés par les jets de pierres sont estimés à hauteur de 200.000 dinars par an en réparations et en moyenne 3.000 dinars pour chaque bus ou métro endommagé». La Transtu avait annoncé le vendredi 26 janvier 2018 que le métro de la ligne 1 vandalisé et ayant subi des actes de braquage a nécessité 33.000 dinars de frais de réparation.

De l'aveu de M. Belaïd, une réunion de coordination a eu lieu ce matin même avec le ministère du Transport pour dialoguer sur le phénomène de la délinquance et des vols dans les moyens de transports publics et comment le contrecarrer. «Les vols existent : à la tire, à l'arraché, ils ont été enregistrés par les caméras de surveillance. Les causes du vandalisme sont à la fois économique et politique. Il faut y mettre le holà».

La vigilance est de mise avec des contrôles inopinés dans trois pôles, à savoir, entre autres,Tunis Marine, Barcelone, pour dissuader les délinquants car ces brigades spéciales ne peuvent intervenir de front contre le vol à l'arraché où les « frotteurs », qui sont une catégorie bien précise d'usagers qui profitent des conditions étroites pour se frotter contre des femmes impuissantes. Cela s'explique notamment par le fait que le taux de remplissage important du bus ou du métro réduit le nombre de voyageurs au m2 qui devient exigu et crée les conditions favorables pour de tels abus.

« Mon objectif est de fluidifier le trafic afin de créer de bonnes conditions, un meilleur confort au m2 , ce qui engendrera une spirale positive », ajoute le P.-d.g de la Transtu.

Venir à bout de la resquille

La resquille s'est aggravée après 2011. Près de 30% des usagers ne paient pas leur ticket de métro. Ce taux est plus élevé pour les bus. Malgré cette défaillance, le chiffre d'affaires de la société est passé d'un résultat déficitaire de 5% à un excédent de 7% au premier mois 2018, grâce à des mesures draconiennes de bouclage des métros et de contrôles stricts.

La campagne tiskerti contre la resquille à travers des affichages en 2016/2017 «khalass teskertik» n'a eu aucun impact sur les usagers qui continuent à resquiller par provocation ou parce qu'ils n'ont pas parfois les moyens de s'acheter un ticket, à l'instar de plusieurs jeunes au chômage. En effet, la plupart des usagers ne paient pas leur ticket de métro, loin s'en faut. Il y en a même qui trouvent du plaisir à resquiller, ce qui est inacceptable. Tout le monde est concerné, même des hommes costumés appréhendés, habillés chic et choc, des banquiers, car « l'habit ne fait pas le moine ».

Indépendamment de la catégorie sociale d'appartenance, tout le monde est concerné par la resquille à cause du laxisme et de l'absence de contrôleurs qui veillent au grain.

La Transtu a depuis renforcé le contrôle. Elle a déployé vingt contrôleurs pour les autobus et formé deux cents agents- contrôleurs pour les bus et cent quarante pour le métro. Un plan de lutte contre la fraude avec une première puis une deuxième tranche devra générer des recettes qui sont en augmentation de 20% sur la période du 1er janvier 2018 par rapport à celle de 2017. Le retour sur investissement est attendu. Parmi d'autres entraves au bon fonctionnement du secteur, on relève également l'absence de métro souterrain, de correspondance, d'extensions nord-sud à cause de retards, du vieillissement du parc... Tout un chantier !