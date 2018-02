Tunisie: Sellimi, entraîneur d'Al Markhiya

L'EST intéressée par Eduwo

Le nouvel attaquant nigérian du Club Sportif Sfaxien, Kingsley Eduwo, a été contacté par des personnes proches de l'Espérance Sportive de Tunis.

Ces contacts auraient été entrepris car la formation sfaxienne n'a pas encore envoyé la première tranche du montant du transfert du joueur à son ancienne équipe, Lobi Stars. Kingsley Eduwo, titulaire depuis quelques matches avec le Club Sportif Sfaxien, s'est engagé pour trois ans et demi avec la formation sfaxienne. Depuis quelque temps, les dirigeants sfaxiens n'ont cessé de répéter qu'ils ne sont pas prêts à céder leur attaquant.

Contesté, Lassâad Mâamer déjà sur le départ !

Plusieurs supporters du Club Olympique de Médenine n'ont pas apprécié la décision du bureau directeur de nommer Lassâad Mâamer à la place d'Afouane Gharbi et ont manifesté leur colère durant la dernière séance d'entraînement. Le technicien tunisien, très touché, pourrait se retirer 24 heures après sa nomination.

Derby de Tunis : 22.800 billets pour le public du CA

Le derby de la capitale aura lieu ce dimanche 18 février au stade olympique de Radès entre le Club Africain et l'Espérance Sportive de Tunis. Les autorités permettront aux «Rouge et Blanc» de mettre 22.800 billets pour leur public. Aucun ticket n'a été réservé aux supporters «sang et or» puisque pendant le match aller, les fans clubistes n'avaient pas pu assister au match.

Le Stade Tunisien adresse un avertissement aux joueurs

Les dirigeants du Stade Tunisien et le président Jalel Ben Aissa ne sont pas vraiment contents des résultats obtenus depuis le début de la saison par l'équipe seniors. Après une année de purgatoire en Ligue 2, un investissement conséquent a été fait par le club, mais la dixième place et les vingt points au compteur ne sont pas suffisants. Récemment, le comité directeur du club du Bardo a adressé un avertissement à tous ses joueurs, leur demandant de fournir beaucoup plus d'efforts durant le reste du parcours de la saison

Taha Yassine Khenissi va prolonger jusqu'en 2021

L'attaquant buteur de l'Espérance Sportive de Tunis, Taha Yassine Khenissi, va prolonger son contrat. Lié au club de Bab Souika jusqu'au mois de juin 2018, le joueur s'engagera dans les jours à venir jusqu'en 2021, selon des sources proches du dossier. Actuellement blessé, Khenissi devrait être opérationnel contre l'ES Sahel.

La Ligue rejette l'évocation de Zarzis contre Jemal

L'Espérance Sportive de Zarzis avait déposé une réserve contre la participation du défenseur Ammar Jemal durant son match contre l'ES Sahel. La Ligue nationale de football professionnel a longuement examiné le dossier et décidé de rejeter cet appel, ce qui confirme le résultat acquis sur le terrain (3-1) pour l'ESS.

Nicolas Opoku se trouverait en Suisse

Le feuilleton Nicolas Opoku n'a toujours pas pris fin. Rentré chez lui durant la trêve hivernale, le défenseur ghanéen n'est pas encore retourné en Tunisie malgré l'accord entre la direction clubiste et son homologue de Chelsea. Selon des sources concordantes, l'axial ghanéen se trouverait en Suisse afin de négocier avec des clubs locaux. A noter que le FC Bâle et Grasshoppers souhaiteraient s'attacher les services du joueur.

Quatre clubs de la Ligue 1 passent à la caisse

Suite aux incidents survenus lors de la dernière journée de la Ligue 1, la Ligue nationale de football professionnel a sanctionné quatre club, suite à une réunion tenue récemment. La JSK Kairouan, le CO Médenine et le Stade Gabésien ont écopé, chacun, d'une amende de 7.500 dinars pour jets de projectiles, alors que l'ES Métlaoui devra payer 2.500 dinars pour jets de bouteilles.

Dhaouadi récupérable ! Ouedherfi vers le forfait

Le derby de la capitale, au programme ce dimanche, se déroulera au stade olympique de Radès, entre le Club Africain et l'Espérance de Tunis.

Selon des source proches du Parc A, l'attaquant Zouhair Dhaouadi qui avait subi une IRM pourrait être opérationnel, au contraire de Mehdi Ouedherfi. Ce dernier a été blessé face au Stade Gabésien et va très probablement déclarer forfait.