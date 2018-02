Tunisie: L'inclusion sociale, la clé de voûte

Une priorité inscrite dans le programme de coopération

De son côté, Stefano Verdecchia, chargé du programme de la migration au sein de l'Agence italienne de la coopération pour le développement (Aics), a affirmé que la coopération tuniso-italienne revêt une grande importance. En effet, le financement du programme de la coopération entre les deux pays s'élève à 500 millions d'euros. La coopération comporte plusieurs projets qui soutiennent des secteurs prioritaires dans le pays, notamment dans le secteur privé et celui de la création de l'emploi.

Par ailleurs, il a ajouté que le projet Pinsec s'inscrit dans le cadre de la coopération tuniso-italienne et qu'il est le début de la concrétisation des accords entre les deux gouvernements italien et tunisien, conclus en février 2017, dans le secteur de la migration. Il a, également, déclaré que l'inclusion économique et sociale des jeunes, des femmes et des catégories des personnes les plus vulnérables, figure parmi les priorités intégrées dans la stratégie de lutte contre la migration clandestine, élaborée conjointement par les autorités italiennes et tunisiennes, avec l'appui de la société civile et des organisations internationales.

Il a souligné que l'objectif général de ce projet est d'augmenter l'inclusion sociale et économique des jeunes et des migrants de retour dans un processus démocratique et de gouvernance, en améliorant les services sociaux, communautaires et ceux d'accueil et d'orientation professionnelle ainsi que la création d'entreprises dans les secteurs innovants. Fahd Drimech, le coordinateur général du cabinet du secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires sociales chargé de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, en évoquant l'apport socio-économique de ce projet pilote aux jeunes marginaux, a souligné l'importance de ce dernier à développer davantage le sentiment de dignité chez les jeunes.

Un projet pilote

Par la suite, la responsable du projet de l'organisation Cies onlus et Lotfi Massaoudi de l'Utss et co-directeur du projet ont présenté conjointement les divers composantes et axes du projet Pinsec. C'est un projet pilote qui s'étale sur trois ans, de 2017 à 2020, qui touche les 4 gouvernorats du Grand Tunis et qui va bénéficier à 30 opérateurs des organisations de la société civile et au moins à 10 des représentants des institutions locales dont la moitié serait des femmes, pour leur assurer des formations dans les domaines de la gouvernance, des services et de l'intégration sur les thèmes de la migration et de l'inclusion sociale et économique. Ce projet va également permettre l'activation de 30 nouvelles entreprises et un accès aux services d'autonomisation, d'orientation, de formation et d'insertion professionnelle pour au moins 100 migrant(e)s de retour et 200 jeunes au chômage. Il a été, également décidé, de se servir de Dar Ourabi sis à La Manouba, pour en faire un espace social, de dialogue, d'échange et de formation accélérée «kick impact training».