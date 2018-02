Tunisie: Un excédent de 76 MDT enregistré au mois de janvier

On souligne que les exportations des produits de mer ont aussi augmenté de 62,1% en valeur et de 27,3% en volume. Celles des agrumes ont baissé de 2,1% en valeur et de 30,2% en volume. Les exportations des dattes ont enregistré une hausse de 43,1% en valeur et de 30,3% en volume.

D'un autre côté, les importations alimentaires ont évolué de -13,7%. Une baisse expliquée par la régression de la valeur des importations des céréales à l'exception du blé dur, selon l'Observatoire national de l'agriculture. Ces importations représentent 9,3% des importations totales du pays en janvier 2018. La même source précise que les importations céréalières ont regressé de 39,3% par rapport à janvier 2017, soit 261,2 mille tonnes en volume et 197 MDT en valeur.

On souligne également que la part des importations de blé dur et de blé tendre dans la valeur des achats céréaliers est 77,3%, soit 44,9% pour le blé dur et de 32,4% pour le blé tendre.

Quant aux importations des produits autres que les céréales, l'évolution est positive. On indique qu'il y a eu une hausse de 24,5% en volume et de 20,9% en valeur pour les huiles végétales. Les importations de sucre ont augmenté de 73,6% en volume et de 35,2% en valeur. De même pour le lait et ses dérivés dont les importations ont augmenté de 14,3% en volume et de 95% en valeur. Les importations de viande ont également progressé de 100% en volume et de 1100% en valeur.