Sénégal: Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Le vice-médiateur plaide pour un stade omnisport équipé

Le président du Capsup Ibrahima Eloi Sarr plaide pour la construction d'un stade omnisport bien équipé au sein du campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour servir de base à l'équipe du Duc et aux étudiants. Il a fait ce plaidoyer, dimanche, en marge de la finale du trophée des champions qui a opposé le Sénégal aux Îles Comores.

Le président du Centre africain de complémentarité scolaire universitaire et de promotion (Capsup) Ibrahima Eloi Sarr et la présidente de la Ligue sénégalaise antitabac (Listab) le Dr Adja Mariétou Diop ont coparrainé la finale du trophée des champions organisé par le comité d'organisation du Championnat inter-nations universitaire de football (Cocinuf). Cette finale qui s'est jouée, dimanche, au stade du campus universitaire de Dakar a opposé le Sénégal et les Iles Comores. Finalement, cette supercoupe qui a opposé le vainqueur du championnat et celui de la coupe du directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) a été remportée par l'équipe du Sénégal sur le score de 4 buts à 1.

Le président du Capsup Ibrahima Eloi Sarr, par ailleurs vice-médiateur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar qui a parrainé pour la quatrième fois ce trophée des champions, a plaidé pour la réfection du stade du Coud. D'après M. Sarr, « on ne peut pas aujourd'hui parler de l'Université Cheikh Anta Diop qui est une référence au niveau africain et qu'on n'a pas encore un campus avec un stade omnisports et équipé ». « C'est la deuxième fois que je lance un appel par rapport à l'état de ce stade. Je lance un appel à toutes les autorités, à toutes les bonnes volontés pour que ce stade soit refait dans de bonnes conditions. Les étudiants ne méritent pas un stade pareil », plaide Ibrahima Eloi Sarr. Celui-ci rappelle que dans toutes les universités du monde que ce soit aux Etats-Unis ou ailleurs, « le sport rime avec les études ». C'est pourquoi il reste persuadé que le Dakar université club (Duc) ne mérite pas un stade d'un si mauvais état. « Nous devons tout faire pour que le Duc puisse avoir un stade fonctionnel tant au niveau du basket qu'au niveau du football. C'est quelque chose qui peut être utilisé par les étudiants et notre club phare, le Duc », ajoute-t-il.

Par ailleurs, le thème de cette finale a porté sur la lutte contre le tabac. Le tabagisme, selon la présidente de la Listab est en train de tuer la jeunesse africaine. Le tabac, ajoute-elle, ne rime pas avec un sport de haut niveau. « Il détruit tous les organes de l'organisme. Il détruit le cerveau, les facultés de concentration, ampute le corps de tous ses membres. Donc le tabac ne peut en aucun cas faire partie d'une pratique sportive saine. Je le dis en tant que médecin du sport parce que je suis à l'équipe nationale de football féminin », conseille-t-elle. Le Dr Adja Mariétou Diop a aussi révélé, à cette occasion, que le tabagisme tend à se féminiser et qu'elle est temps de « demander à nos consœurs de lutter contre ce phénomène pour elles, leurs progénitures et toute la nation ».