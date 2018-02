Congo-Kinshasa: Action humanitaire - Le HCR cherche 80 millions de dollars américains pour son programme en RDC

Dans un communiqué qu'elle a rendu public, l'agence des Nations unies lance un appel de fonds pour venir en aide aux milliers des personnes déplacées en RDC qui vivent dans des conditions précaires.

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) est la recherche de quatre-vingts millions de dollars américains pour améliorer les conditions de vie et la protection des personnes déplacées internes et des retournés en République démocratique du Congo (RDC). Avec 4,5 millions de déplacés et une forte tendance à la hausse ces derniers mois, la RDC fait face à d'énormes besoins humanitaires. La mobilisation des fonds sollicités par le HCR permettra de soulager tant soit peu la misère de cette population.

Grâce à ces fonds, l'agence onusienne sera en mesure non seulement d'identifier mais aussi de soutenir les personnes les plus vulnérables, par exemple les victimes de violences sexuelles. Une priorité du HCR est de renforcer la coordination entre les humanitaires, notamment dans les secteurs des abris et de la protection des droits des déplacés. Le HCR compte aussi fournir des abris à certains déplacés et retournés, ainsi que des articles ménagers. Il va sans dire que le HCR est confronté aujourd'hui au sous-financement de ses activités. Ce qui fait qu'il n'est plus en mesure de répondre à toutes les nouvelles urgences dans le pays, par exemple le déplacement actuel dans la province de l'Ituri.