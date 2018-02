Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - L'AS Otoho accrochée par la JSP

Prestige Mboungou a inscrit les deux premiers buts de la rencontre, respectivement à la 38e et 43e mn. Junior Loussoukou l'a imité en seconde période en réalisant lui aussi un doublé à la 53e et à la 80e mn. Kader Bidimbou a inscrit le dernier but sur penalty. Les Diablotins (neuf points) reviennent à un point de l'As Otoho (dix points). Le mardi, Saint- Michel de Ouenzé a été battu par l'AS Cheminots 0-2 puis Interclub et Tongo FC ont fait jeu égal 1-1

Le club de Poto-Poto n'était pas loin d'un exploit mais dans le temps additionnel, la mauvaise lecture de son gardien a permis à Matheus Botamba de sauver l'AS Otoho d'une première défaite en championnat. Mais ce nul sonne comme une défaite pour cette équipe qui avait fait le carton plein lors de ses quatre premières sorties (trois matches du championnat et un de la coupe d'Afrique). Juste après cette rencontre, les Diables noirs ont fait tomber une pluie de but sur le FC Kondzo 5-0 grâce à leurs trois joueurs revenus du Championnat d'Afrique des nations.

L'AS Otoho a concédé un nul de 2-2 au stade Alphonse-Massamba-Débat, devant la Jeunesse sportive de Poto-Poto (JSP) dans le temps additionnel. Cette équipe qui dispute la Ligue africaine des champions entame portant mieux la rencontre en ouvrant le score dès la 6e mn, grâce à son providentiel buteur Bersyl Obassi, avant de perdre cet avantage à la 52e mn. L'énorme bourde de son gardien Wolfrigon Mongondza a permis à Gontran Ngouonimba de remettre les deux formations à égalité. Dans la foulée de cette égalisation, Ndaba Bakala inscrit le second but de la JSP en dribblant le gardien avant de marquer dans les buts vides.

