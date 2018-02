Sénégal: Magal de Mbacké Cadior - La 127ème édition célébrée aujourd'hui

Cumulativement avec ses fonctions de Khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké, rappelé à Dieu en janvier, était le khalife de Gouye Mbind et de Mbacké Cadior. Pendant les 28 ans qu'il a dirigé Mbacké Cadior, il a fait plusieurs réalisations qui ont fini de moderniser la cité religieuse, berceau de la voie mouride. Le fils aîné de Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké, Serigne Moustapha Mbacké appelle à la prière et au recueillement lors de cette 127ème édition du magal de Mbacké Cadior, correspondant au 40ème jour de la disparition du septième Khalife général de la communauté mouride.

Le magal de Mbacké Cadior de cette année est placé sous le signe du recueillement, avec des récitals du Coran, déclamations de panégyriques de Khadim Rassoul et « zikrs ». Depuis plusieurs jours, la localité ne cesse de recevoir des fidèles. Pour rappel, Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, dont la naissance est célébrée à travers ce magal, a vu le jour en 1891. Il a vécu, sous le « ndigël » (injonction) de son vénéré ascendant Cheikh Ahmadou Bamba, pendant 23 ans à Mbacké Cadior, cette localité à cheval entre le Baol, le Cayor et le Ndiambour. Père du défunt Khalife général des Mourides, il disait à ceux qui lui rendaient visite : « Il suffit de poser les pieds à Mbacké Cadior pour voir ses soucis disparaître ». Jeune frère du premier Khalife général des Mourides Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké a laissé à la postérité l'image d'une personne exemplaire, d'un orthodoxe très attaché à la sunna du prophète Mouhamad (Psl) et aux enseignements de Khadim Rassoul. Ses deux premiers successeurs comme khalife de Gouye Mbind sont Serigne Modou Bara M'backé (de 1936 à 1952) et Serigne Aziz Bara Mbacké (de 1952 à 1990).

