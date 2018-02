Sénégal: Licenciement de travailleurs à Wari - La Cnst/Fc s'engage aux côtés des agents concernés

Le collectif des travailleurs de Wari peut compter sur le soutien de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal/Forces du changement (Cnts/Fc). Celle-ci s'est engagée, hier, lors d'un point de presse, à accompagner les employés travailleurs dans leur combat pour le rétablissement de leurs droits suite à la proposition de départ négocié émanant de leur employeur.

Le collectif des travailleurs de Wari n'est plus seul dans le combat qui l'oppose à la direction générale. Le renfort est venu de la Cnts/Fc qui s'est engagée à lutter aux côtés des 24 travailleurs menacés de licenciement pour motif économique par la direction générale de Wari. Le secrétaire général de la Cnts/Fc Cheikh Diop l'a fait savoir au cours d'un point de presse tenu hier en présence du député Cheikh Omar Sy. « La procédure est totalement irrégulière dans sa forme et son fond. Elle n'obéit à aucune norme juridique. D'où l'engagement de notre centrale aux côtés des ces travailleurs pour le respect de leurs droits et acquis », a souligné le secrétaire général de la Cnts/Fc.

Aussi, Cheikh Diop a rappelé que tout licenciement pour motif économique doit se faire autour d'une table de négociations. C'est pourquoi, la Cnts/Fc est prête à combattre aux côtés du collectif des travailleurs de Wari pour faire entendre raison à l'employeur qui, délibérément, propose un protocole unilatéral. « Les violations des droits et libertés font légion dans le monde du travail. Toutes ces raisons nous font croire que l'heure est à la mobilisation pour mettre fin à ces forfaitures », a laissé entendre Cheikh Diop.

Après avoir magnifié le soutien de la Cnts/Fc, Madické Dramé, membre dudit collectif des travailleurs, a révélé les dysfonctionnements relevés dans la proposition de départ négocié émanant de l'employeur.

« La direction de Wari nous a informé de son désir de procéder à une réorganisation, une restructuration et une suppression de postes pour rendre la société plus compétitive. Et elle nous a notifié sa volonté de se séparer de nous à l'amiable. Ce que nous avons accueilli favorablement », a expliqué M. Dramé. Mais, selon lui, le protocole proposé par Wari ne prend pas en compte les préoccupations des travailleurs. Les agents concernés réclament un paiement de 24 mois de salaire et le respect total de tous leurs droits. « L'employeur veut nous imposer trois (3) mois de bonus. Ce que nous n'allons jamais accepter », a dit Madické Dramé.