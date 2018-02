Sénégal: Procès Imam Alioune Ndao et co-inculpés - L'audience renvoyée au 14 mars prochain

Le procès de l'imam Alioune Ndao et compagnie a été renvoyé au 14 mars 2018.

Alors qu'il devait se tenir hier à la salle 4 du tribunal de Dakar, le président de l'audience a décidé de son renvoi en raison du changement intervenu dans la composition du tribunal.

Tout de blanc vêtu, l'imam Alioune Ndao se dirige vers la barre où il est appelé par le président Samba Kane. Il tend ses deux mains vers l'assistance en guise de salutation. La salle était pleine d'hommes barbus et de femmes voilées venus bien avant le démarrage du procès à 9 heures. La foule, jusque-là silencieuse, répond en chœur aux salamalecs de l'imam Ndao. Le prévenu, qui a laissé pousser une longue barbe blanche, se tient debout devant la barre. Il croise ses bras en attendant l'arrivée de ses co-prévenus qui sont au nombre de 30. Ils doivent tous être jugés pour des faits de terrorisme.

Un à un, ces derniers quittent le box des accusés pour rejoindre la barre. Pendant ce long moment d'attente, un homme, avec une barbe qui commence à pousser, craque. Il a été très vite maîtrisé par la sécurité. Le dispositif sécuritaire était bien assuré. A l'intérieur de la salle 4 du palais de justice Lat-Dior comme à l'extérieur, les forces de sécurité se sont déployées, surveillant toutes les voies menant à ce temple de la justice. Les parents, amis, proches et sympathisants de l'imam Alioune Ndao et compagnie, venus assister à l'audience, sont en file indienne devant la grande porte du palais de justice.

Pour franchir le premier portail, il faut montrer patte blanche. Au deuxième portail, il faut passer par le portique de sécurité de la gendarmerie et se soumettre au scanner. Il reste alors la dernière étape pour entrer dans la grande salle. Ici, des gendarmes procèdent à la fouille corporelle. Un rang est réservé aux hommes et un autre aux femmes. Tout ce qui est coupe-ongle, briquet, allumette, cigarette et autres objets tranchants sont laissés à la porte. Mais, le propriétaire peut reprendre son bien à sa sortie. Pour éviter toute confusion, les forces de sécurité prennent le temps de tout recenser.

Bien avant l'arrivée du tribunal, la salle d'audience était déjà pleine. Les gendarmes font respecter les consignes de sécurité. Aucun téléphone portable n'est autorisé. Ils doivent tous être éteints avant d'entrer, rappelle un préposé à la sécurité. Cependant, après l'appel de tous les prévenus et de leurs conseils, le président de l'audience criminelle, le juge Samba Kane, a prononcé le renvoi du procès jusqu'au 14 mars prochain. Le président justifie ce nouveau renvoi par le changement intervenu dans la composition du tribunal.

Avant ce renvoi, Me Moussa Sarr, qui a parlé au nom du pool des avocats de l'imam Ndao, a demandé la comparution, à la prochaine audience, du commissaire Ibrahima Diop de la Division des investigations criminelles et du capitaine Issa Diack de la section de recherches. Me Massokhna Kane, abondant dans le même sens, a dit ceci : « Nous demandons à ce que ces deux (Ibrahima Diop et Issa Diack) comparaissent par le seul souci de faire éclater la vérité. Il n'y a rien qui fait obstacle à leur comparution ». Toutefois, le procureur était contre cette demande de la défense.

Finalement, le président Samba Kane a rejeté la demande des avocats de l'imam Alioune Ndao. Selon lui, à l'état actuel de la procédure, il n'est pas opportun de convoquer le commissaire Diop et le commandant Diack. L'imam Ndao et ses 30 co-inculpés devront encore attendre un mois en prison avant d'être jugés. Les mis en cause ont d'ailleurs bouclé plus de deux ans en prison.

LES DEMANDES DE LIBERTÉ PROVISOIRE REJETÉES

Le président Samba Kane a rejetée les demandes de liberté provisoire introduites par les avocats des prévenus Omar Keita, Assane Camara et Ibrahima Ly. Il a fondé son rejet par les motifs qu'il n'y a aucune garantie de représentation en justice pour ces prévenus et qu'il y avait aussi des risques de trouble à l'ordre public. Ainsi, ces trois prévenus doivent encore patienter en prison jusqu'au mois de mars prochain pour voir le tribunal se prononcer sur leur sort.