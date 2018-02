Angola: Le Président de la République établit une commission d'enregistrement des terres rurales

Luanda — Le président angolais, João Lourenço, a mis en place une commission interministérielle pour l'enregistrement des terres rurales à Luanda au profit des communautés locales.

L'équipe aura pour tâche d'étudier les terres rurales ou communautaires existantes dans les communautés rurales et d'analyser la mise en valeur de ces terres.

La commission a également pour tâche de promouvoir la reconnaissance et l'enregistrement rapide des bâtiments et des terrains rustiques communautaires dans un régime de terres coutumières, ainsi que l'octroi de droits fonciers aux détenteurs de parcelles de terrain qui répondent aux exigences légales.

La Commission, qui disposera de deux ans pour parachever les travaux, sera soutenue par un groupe technique composé essentiellement des secrétaires d'Etat.

La commission est coordonnée par le ministre d'État et le chef de la Maison civile et comprend cinq ministres et le secrétaire du secrétaire du Président de la République chargé des Affaires Régionales et Locales.

Il s'agit des ministres de l'Administration du Territoire et de la Réforme de l'Etat, des Finances, de la Justice et des Droits de l'Homme, de l'Aménagement du Territoire et du Logement et de l'Agriculture et des Forêts.