Afrique: Cyclisme - Le frère et la sœur Debesay champions d'Afrique

Pas mal donc, pour Meseb et Mosana qui imitent ainsi leur grand frère âgé de 31 ans. Fregalsi Debesay a notamment été champion d'Afrique du contre-la-montre par équipes trois fois (2010, 2011, 2012) et avait pris le bronze lors de la course en ligne 2012. Une famille de « winners », en somme, qui compte encore deux frères : Jacob et Kindishih.

Le pensionnaire de la formation Dimension Data s'était également imposé dans cette même catégorie en 2015 et 2016, en sus du bronze lors de la course en ligne 2016.

Mekseb a devancé les Rwandais Jean Bosco Nsengimana et Joseph Areruya chez les hommes, tandis que Mosana a été meilleure que les Ethiopiennes Selam Amha et Eyeru Gebru.

L'Erythréen Mekseb Debesay et sa sœur Mosana Debesay ont respectivement remporté les contre-la-montre individuel masculin et féminin, ce 15 février 2018 à Kigali.

Voilà qui est inédit dans l'histoire des Championnats d'Afrique de cyclisme sur route et sans doute très rare dans le monde du vélo : un frère aîné et sa sœur cadette ont en effet été sacrés champions continentaux le même jour.

Mekseb Debesay et sa sœur Mosana Debesay ont été respectivement sacrés champions d'Afrique en contre-la-montre individuel masculin et féminin, ce 15 février 2018 à Kigali. De nouveaux succès pour cette famille erythréenne de cyclistes.

