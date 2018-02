Afrique Australe: La SADC et l'ONU unissent leurs forces pour la paix et la stabilité en RDC

New York — La Communauté de développement de l'Afrique Australe (SADC) et les Nations Unies ont réaffirmé mercredi à New York, leur engagement à assurer la paix et la stabilité en République démocratique du Congo (RDC), afin de permettre un environnement propice aux élections, prévues pour décembre de cette année.

La décision a été prise lors de la deuxième réunion d'engagement entre la SADC et l'ONU, qui a répondu franchement et objectivement aux défis rencontrés par la Brigade d'Intervention (FIB, sigle en anglais) en RDC, où l'Angola a participé avec une délégation conduite par le chef de l'état-major général des forces armées angolaises, Geraldo Sachipengo Nunda.

Outre l'Angola - Président de l'Organe de coopération politique, défense et sécurité de la SADC - ont assisté à la réunion de la Troïka double l'organisation sous-régionale (l'Afrique du Sud, la Namibie, la Zambie et le Swaziland), les pays contribuant en troupes à la MONUSCO-FIB (Afrique du Sud, Malawi et Tanzanie) et le Département d'opérations de maintien de paix (DPKO) de l'ONU.

La réunion a évalué le degré de mise en œuvre des accords mutuels conclus lors de la première réunion d'engagement, tenue le 10 juillet 2017, également à New York.

Dans cette deuxième réunion, la SADC a exprimé son inquiétude face à la détérioration de la situation politique, de sécurité et humanitaire dans l'est de la RDC, ainsi qu'à la mauvaise façon d'interpréter le concept d'opérations de la FIB dans le cadre de son mandat intégré à la MONUSCO, en particulier la réduction de sa capacité opérationnelle, qui le prive de sa capacité à combattre les groupes armés illégaux.

Les préoccupations soulevées par la SADC reposaient sur les attaques lancées récemment par le groupe armé des Forces Alliées Démocratiques (ADF), qui ont conduit à la mort de nombreux soldats de la Tanzanie au service de la FIB, qui est un mécanisme de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC (MONUSCO).

Dans ce contexte, les parties ont réaffirmé leur attachement à la poursuite de la stabilité dans l'est de la RDC et d'une paix effective dans ce pays, ayant convenu de conjuguer leurs efforts pour rendre la MONUSCO-FIB plus forte et capable de s'acquitter de son mandat, dans le cadre du slogan "Une mission, un mandat, une force".

Ils ont également réitéré le maintien de cette force afin de garantir la réalisation des élections prévues pour décembre, et d'éviter l'escalade de la tension et de la violence.

La délégation angolaise était intégrée de Sandro de Oliveira, directeur pour la SADC du ministère des Relations Extérieures, Lino João, chef de la Direction générale d'intelligence stratégique militaire, Paulo Francisco, chef adjoint des opérations de maintien de la paix, et des diplomates de la Mission permanente de l'Angola auprès de l'ONU.