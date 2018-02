Angola: Le Ministère Public suspend la poursuite judiciaire contre le juge Raúl Araújo

Le Service des enquêtes criminelles (SIC) de Luanda a saisi vingt et un kilogrammes d'ivoire, d'une valeur de… Plus »

Raul Araújo explique que son nom est mentionné dans les « informations inventées» juste pour être un des associés fondateurs de l'entreprise ACPC et assumer l'époque des faits, les fonctions de coordonnateur de la Commission de la réforme de la justice et du droit de l'Angola.

Le site signalait un processus d'investigation en cours au Portugal, faisant référence à un contrat entre la firme ACPC - Avocats Associés et la Merap Consulting, évalué entre 300 millions et 400 millions d'euros, pour la modernisation de système angolais de justice.

Le Bureau du Procureur général de la République précise qu'il n'a pas été prouvé la participation de Raul Araújo dans le négoce avec la société Merap, le bureau de l'ACPC-Avocats Associés et le ministère angolais de la Justice et des Droits de l'Homme.

Le nom de Raúl Araújo avait été associé à un prétendu programme de corruption, dans une affaire millionnaire impliquant l'Angola et le Portugal dans le domaine de la justice, qui aurait oscillé entre 300 millions et 400 millions d'euros.

