Sénégal: Fête nationale d'Iran - Le dynamisme de la coopération entre Dakar et Téhéran magnifié

Le ministre n'a pas manqué d'évoquer l'importance de la langue persane, aujourd'hui, au Sénégal, au point d'être enseigné à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar dans le département de langue et de littérature persanes. L'ambassadeur d'Iran au Sénégal, Son Excellence Einollah Ghafahghavy signale que cette coopération se manifeste à plusieurs niveaux. Notamment dans le secteur de l'Education avec l'octroi d'une dizaine de bourses à des étudiants sénégalais spécialisés dans le Pétrole et le gaz. Il en est de même dans le transport avec l'arrivée de SenIran Auto dont les taxis circulent à Dakar.

En tant que représentant du gouvernement à la fête nationale organisée par l'ambassadeur d'Iran au Sénégal, à sa résidence, le ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, Madame Ndèye Saly Diop Dieng, a adressé « les chaleureuses félicitations » du gouvernement avant de saluer l'excellence de cette coopération qui a permis la réalisation de plusieurs projets. Parmi ces réalisations, Ndèye Saly Diop Dieng a rappelé l'usine de montage Seniran Auto à Thiès, la ligne électrique à haute tension de Touba-Tobène-Kaolack ou encore l'aménagement de grandes surfaces dans le Delta et la Vallée du Fleuve Sénégal pour la riziculture.

Outre les relations bilatérales avec le Sénégal, l'ambassadeur d'Iran est revenu sur les valeurs qui sous-tendent la révolution iranienne à savoir le rejet du despotisme et de la domination extérieure. A cet effet, Téhéran plaide pour la restauration des droits des palestiniens et prône « une action collective et globale » pour lutter contre le terrorisme. En tant que 18ème économie « la plus efficace du monde », l'Iran estime que la préservation de l'accord sur le nucléaire est aussi une garantie de la stabilité mondiale.

L'ambassadeur de la République d'Iran, Einollah Ghafahghavy a magnifié le dynamisme de la coopération entre Téhéran et Dakar. C'était avant-hier lors du 39ème anniversaire de son pays. Il est revenu sur la récente visite du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse à Téhéran qui fut, selon lui, « un succès diplomatique indéniable ». Selon lui, M. Niasse a été reçu par les plus hautes autorités du pays. Sans compter l'élection du député Mouhamed Khouraïchi Niasse au poste de secrétaire général de l'Union parlementaire de l'Oci.

