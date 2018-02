Sénégal: Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire - Le Groupe de dialogue social et politique formule quatre propositions

Dans le processus de formulation du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, le Groupe de dialogue social et politique a organisé, hier, un atelier de partage de ses propositions. Il a formulé des propositions articulées autour de quatre programmes.

Le Groupe de dialogue social et politique a partagé, hier, au cours d'un atelier, les propositions issues des différentes concertations en vue de la formulation du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle (Pniasan). Ce cadre qui regroupe les organisations des producteurs, de la société civile et des privés, a défini une vision partagée qui devra régir ses interventions dans le dudit programme.

Ce groupe a fait quatre propositions pour la formulation du Pniasan. Selon un document remis à la presse, il a pris l'option de synthétiser les propositions issues des concertations locales en quatre programmes en lien avec sa vision et ses axes stratégiques. Chaque projet est articulé autour de composantes et de lignes d'actions avec un objectif général et des objectifs spécifiques. Le processus, renseigne-t-on, a duré un an. Un an marqué par des réunions, des ateliers, des missions sur le terrain a permis d'arriver à ce résultat.

Le premier programme porte sur l'appui et l'accompagnement du Groupe de dialogue social et politique dans la socialisation, le suivi, l'animation du dialogue. Il vise une meilleure gouvernance du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle par une participation significative et responsable des organisations paysannes et celles de la société civile dans toutes ses étapes de mise en œuvre.

Le second programme est lié à l'accroissement et à la préservation des bases productives des systèmes de production agro-sylvo-pastoraux et halieutiques. Son objectif est de contribuer à améliorer les conditions pour accroître la production et la productivité des exploitations familiales. Le troisième programme concerne la promotion d'une bonne gouvernance inclusive pour une gestion durable des ressources foncières, pastorales et halieutiques.

Quant au quatrième programme, il porte sur le développement de systèmes alimentaires basés sur la promotion des produits locaux. Selon Nadjirou Sall, président du Groupe de dialogue social et politique, les différentes propositions articulées autour de ces quatre programmes sont issues des consultations avec les acteurs à la base. « Actuellement, nous sommes sur la dernière ligne droite pour la formulation du Pniasan. Il nous faut une bonne compréhension des enjeux clés, des défis actuels mais surtout de l'harmonisation et de la complémentarité dans les actions », a déclaré M. Sall. Il affirme que la participation des organisations paysannes et celles de la société civile à ce processus de formulation du Pniasan, contribuera à l'obtention de résultats probants.

« Nous pensons que, dans la formulation du Pniasan, tous les acteurs ont un rôle important à jouer. C'est pourquoi, nous avions demandé au Groupe de dialogue social et politique de faire des propositions », a déclaré Dr Ibrahima Mendy, directeur de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles (Dapsa) au ministère de l'Agriculture. Saluant la contribution de haute facture du Groupe de dialogue social et politique, M. Mendy qui est le point focal du Pniasan a ajouté que toutes les propositions seront prises en compte dans le document final.