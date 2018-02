Sénégal: Congrès de l'Association des fédérations francophones de triathlon - Nezha Bidouane à Dakar

La présidente de la Fédération Royale Marocaine du Sport Pour Tous (Frmspt) , Nezha Bidouane, membre du bureau exécutif de l'Association des fédérations de triathlon des pays francophones (Fratri), prendra part au 3ème congrès de cette instance sportive internationale qui aura lieu les 16 et 17 févier à Dakar. Nezha Bidouane a été sacrée double championne du monde de 400 m haies et détient encore le record d'Afrique.

Le congrès de Dakar, qui va regrouper les présidents et représentants des 23 pays membres, discutera des rapports d'activités et financiers 2017, le budget 2018, le projet du règlement intérieur, le partenariat tripartite entre la Fédération internationale (Itu), l'Association des fédérations de triathlon des pays francophones (Fratri) et la Fédération française de triathlon (Fftri) ainsi que les nouvelles adhésions.

En marge du congrès, d'autres activités seront au menu de ce rendez-vous à Dakar, dont un débat sur « la gouvernance et l'organisation d'une fédération » et une table ronde sur « les projets de développement des fédérations ». En prélude à ce congrès, la Fratri organise un stage de formation de techniciens des fédérations des pays africains membres prévu les jeudi 15 et vendredi 16 février.

Ce stage de formation BF5 (1er niveau d'entraineur-animateur) sera encadré par Laurent Massias, directeur technique adjoint de la fédération française de triathlon. Deux entraîneurs marocains prennent part à ce stage en l'occurrence Redouane Bakkouch (El Jadida ) et Mohamed Lehfid (Martil).