Sénégal: Capitaine de Vaisseau Mamadou Ndiaye, Directeur de la Dpsp - « Les amendes recouvrées en 2017 sont estimées à 4 milliards de FCfa »

Quel est l'intérêt d'utiliser les Tics dans la gestion durable de la pêche ?

La Direction de la protection et de la surveillance des pêches a divers moyens pour le suivi et le contrôle de l'activité de pêche dans les eaux sénégalaises. En dehors des moyens et équipements matériels comme les navires et les avions, nous disposons aussi de moyens satellitaires qui nous permettent de suivre l'activité de pêche. L'intérêt des Tics dans la gestion des pêches, c'est d'abord qu'elles permettent de mieux prendre en charge un certain nombre de problèmes. Il s'agit, entre autres, du suivi des navires de pêche, de la collecte de données statistiques, de leur analyse pour permettre une meilleure prise de décision par les autorités. On ne peut pas être à l'écart de ce qui se fait de mieux dans les Tics pour la bonne et simple raison qu'on est dans un monde globalisé où les informations sont partagées entre toutes les agences s'occupant de la surveillance des pêche et il est important que le Sénégal se mette à niveau pour jouer un rôle dans ce concert des nations.

Peut-on dire que l'utilisation des Tics était un chaînon manquant dans votre dispositif de surveillance des pêches ?

Non, on ne peut pas dire que c'est un chaînon manquant. Il y a beaucoup de choses qui se font au Sénégal dans le domaine des Tics et l'intérêt de cet atelier est de voir comment mettre en commun l'ensemble de l'existant dans les différentes structures du département de la Pêche et de l'économie maritime pour essayer de mettre en commun ces données, harmoniser notre système de collecte et d'analyse de données pour améliorer les prises de décision de nos autorités.

Quel est le bilan de vos interventions en 2017 ?

En 2017, 19 navires dont 11 sénégalais et 8 étrangers de nationalité chinoise ont été arraisonnés dans les eaux sénégalaises et la totalité des amendes recouvrées est de 4 milliards de FCfa. Les navires sénégalais ont été arraisonnés pour divers motifs. Cela va de pêche en zone interdite, l'utilisation d'engins de pêche prohibés ou non conformes à la législation. En ce qui concerne les navires chinois, ils ont été arraisonnés pour pêche sans autorisation. Pour les pirogues artisanales, nous en avons inspectées 1.273 et en avons arraisonnées 105. Pour les inspections à quai, c'est-à-dire au débarquement, nous en avons faites 1.056 sur des pirogues et navires nationaux et 585 sur des navires étrangers.

En termes logistiques, quels sont les moyens dont vous disposez pour la surveillance et le contrôle de la pêche ?

Les moyens sont divers. Nous disposons déjà d'une législation qui est un moyen juridique important. On a un Code de la pêche adopté en 2015 et qui est assez contraignant et novateur en ce qui concerne les poids minimaux et les tailles minimales des espèces. Ce code a délimité les zones de pêche, a corsé les amendes et a apporté beaucoup de nouveautés. En plus de ce moyen législatif, on des moyens et équipements notamment des unités navales. La Direction de la protection et de la surveillance des pêches dispose de six unités navales, deux de 20 mètres et quatre de 12 mètres, en plus des moyens de la Marine nationale et de l'Armée de l'air. Nous avons un avion de patrouille mais qui est tombé en panne et nous avons l'ensemble des dispositifs satellitaires.

Un problème sérieux, c'est le conflit entre pêcheurs artisanaux et pêcheurs industriels. En termes de sécurité, qu'est-ce que la Dpsp fait pour éviter ces conflits ?

La pêche artisanale et la pêche industrielle se partagent les mêmes eaux et ciblent les mêmes espèces. La ressource est unique.

C'est donc normal qu'il y ait parfois conflit entre les deux camps. La Direction de la protection et de la surveillance des pêches est chargée, entre autres, de résoudre ces problèmes et souvent nous parvenons à trouver des solutions à l'amiable. Il convient, toutefois, de noter que l'essentiel de ces conflits est dû au manque de systèmes de géolocalisation des pirogues et de matérialisation des pirogues en mer. La majorité des pirogues au Sénégal n'ont pas malheureusement de réflecteur radar. Cela aurait permis aux navires de voir, sur leur radar, qu'il y a une embarcation ou un objet flottant en mer afin de les éviter. On y travaille d'autant plus que les réflecteurs radars peuvent se faire de manière artisanale. On réfléchit à mettre en place un projet de fabrication de réflecteurs radars avec des plaques en fer pour essayer d'en doter l'essentiel de la flotte sénégalaise pour régler le problème de visibilité des pirogues, surtout la nuit.