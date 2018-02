La réunion annuelle des directeurs du Bureau international du travail (Bit) de la région Afrique s'est ouverte à Dakar hier. Les participants à ce conclave de quatre jours vont travailler à définir les mécanismes performants de gouvernance pour promouvoir le travail décent.

« Nous réalisons, tous, que le mandat de l'Organisation internationale du travail (Oit) est plus que jamais actuel dans ce monde gros de transformations. Un monde dans lequel l'Afrique cherche à résoudre des équations complexes posées par le chômage persistant de ses jeunes (... ) », a dit le ministre sénégalais du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions. Selon Samba Sy, parmi ces écueils qui guettent notre continent, on peut citer « la migration d'une partie de ses populations débouchant souvent sur de terribles désillusions, l'exclusion de plusieurs millions de ses travailleurs de l'économie formelle et de la protection sociale, avec l'émergence de formes atypiques de travail ».

Fort heureusement, a-t-il ajouté, les stratégies sans cesse développées par notre organisation commune, dont les louables initiatives du directeur général du Bit pour le centenaire, nous rassurent quant à notre capacité d'anticiper sur le changement et de contribuer à réaliser le futur que nous voulons ». S'adressant aux directeurs du Bureau international du travail de la région Afrique, Samba Sy leur a demandé de mesurer les progrès accomplis sur le continent et de consolider la culture du résultat, à l'aune des questions cruciales des jeunes, de la protection sociale et du dialogue social. Il s'est dit « convaincu que l'expertise de l'Afrique dans sa diversité parviendra à définir des mécanismes performants de gouvernance, de programmation et d'évaluation, porteurs de réelles perspectives pour la promotion du travail décent dans notre continent.

Pour sa part, le directeur du Bit à Dakar, François Murangira, a fait savoir qu'il s'agit de donner « un bon emploi aux jeunes, différent de ce que nous voyons au marché Sandaga ». Selon lui, l'emploi décent permet un accès à la santé et à un revenu minimum. « Cette rencontre est donc le moment idéal pour planifier nos actions au niveau interne et répondre aux besoins », a souligné François Murangira, qui a invité à « prêter une oreille attentive aux populations et aux gouvernants ». Rappelons que le Bit, première institution spécialisée des Nations Unies chargée de la gouvernance sociale internationale, a été créé en 1919.