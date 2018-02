Sénégal: Programme de modernisation - L'aéroport de Kahone sera reconstruit dans la deuxième phase

Selon lui, son hôte lui a fait part de la nécessité de disposer d'une infrastructure de cette dimension pour accueillir des aéronefs de grande capacité à l'occasion du Mawloud où des milliers de pèlerins en provenance du Nigéria, du Ghana et du Soudan rallient Kaolack. «J'ai tenu à rassurer le Khalife sur la volonté de son excellence, le président Macky Sall, d'assurer l'accessibilité des grands sites religieux notamment par des désertes aériennes d'autant qu'avec la modernisation des cités, ces mesures viendront compléter ce dispositif », a-t-il renchéri. Pape Maël Diop s'était rendu, auparavant, sur le site de l'actuel aérodrome de Kahone dont les installations vétuste et les limites de la piste d'envol ne permettent pas d'accueillir des aéronefs d'une certaine envergure. Il a visité ensuite la Foire internationale de Kaolack en compagnie du président du comité d'organisation. Il a dit tout le bien qu'il pense de cette manifestation visant à repositionner les régions de l'intérieur dans les échanges commerciaux de la sous-région.

Prenant part à ces assises, le directeur général de l'Agence des aéroports du Sénégal, Pape Maël Diop a été interpellé sur cette forte demande des acteurs économiques de la région. « Il y a un programme de modernisation des aéroports du Sénégal réparti en plusieurs phases et pour la première fois, il y a des localités comme Saint-Louis et Ziguinchor qui sont concernées. Kaolack sera prise en compte pour la seconde », a-t-il déclaré.

