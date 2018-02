Cameroun: Crise anglophone - La milice « bulu » poursuit son génocide

Colonel Célestin Kounkap Directeur de l'Emploi et des Structures à la Gendarmerie nationale. Plus »

J'étais un témoin oculaire aujourd'hui, des fusils ont été découverts dans la malle-arrière d'une personne innocente qui a quitté Douala et était en route vers le Limbe. Cette voiture a été interceptée, et quand sa malle-arrière a été ouverte, un pistolet et une cartouche ont été découverts à l'intérieur. L'homme était stupéfait et sans voix, mais il était trop tard. Il a été battu, arrêté et emmené à la brigade de gendarmerie. Je doute du sort de l'innocent », peut-on lire avec stupéfaction sur les réseaux sociaux.

« Chers frères, si vous avez une voiture, vérifiez toujours la botte. Certaines personnes ont été embauchées pour mettre en danger des personnes innocentes qui sont propriétaires de voitures. Avant de quitter votre maison, vérifiez votre voiture et la botte pour vous assurer que personne n'a caché un fusil d'arme dans votre voiture. Lorsque vous garez votre voiture sur le bord de la route pendant plus de 30 minutes, avant de poursuivre votre voyage, vérifiez votre voiture Si vous n'êtes pas vigilant, vous serez victime.

Par ailleurs, en prélude à une attaque de la même milice, les écoles de la localité de Bamkikaay (région du Sud-Ouest) ont fermé immédiatement ce jour et les habitants ont été contraints de trouver refuge ailleurs. « C'est pour mettre les pauvres enfants et la population en sécurité », a déclaré une source indépendante.

