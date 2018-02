Ethiopie: Démission du premier ministre éthiopien Hailemariam Desalegn

La crise actuelle aura couté sa place au premier ministre. Hailemaria Desalegn a annoncé ce jeudi quitter le pouvoir.

L'annonce a été faite par la radio d'Etat Fana ce jeudi. Hailemariam Desalegn, premier ministre éthiopien, a démissionné. Une annonce alors que des fractures sont apparues dernièrement au sein de la coalition au pouvoir, sur fond de manifestations anti-gouvernementales. Des manifestations exceptionnelles par leur ampleur. Face à la contestation, les autorités éthiopiennes avaient, ces dernières semaines, libéré des centaines de prisonniers politiques pour désamorcer la crise. Une crise qui a semble-t-il aussi coûté sa place au Premier ministre.

Vers la fin de la crise ?

S'exprimant ce jeudi, il explique qu'"il y a beaucoup de troubles dans notre pays, beaucoup de personnes ont perdu la vie et cela nous a fait perdre d'importants investissements financiers. C'est pourquoi notre parti, l'EPRDF, se trouve engagé dans une phase de réforme. Et c'est parce que je fais partie de cette réforme et que je souhaite trouver une solution, que j'ai décidé volontairement de démissionner de mon poste de président de l'EPRDF et de celui de Premier ministre." Sa démission a été accepté par le comité exécutif de la coalition au pouvoir, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens (EPRDF).

Pour "améliorer le consensus national", selon le désormais ex-Premier ministre Hailemariam Desalegn, des prisonniers ont donc été libérés ces derniéres semaines et le pouvoir a promis des réformes. L'avenir dira si ces mesures et la démission surprise de ce jeudi arriveront à mettre fin à la crise politique. Une crise qui aura en tous cas provoquée des divisions au sein de l'EPRDF, dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique.