Cote d'Ivoire: Manque d'eau à Yopougon-Académie résidentiel - Les populations dans le désarroi depuis plus de 5 mois

A les en croire, des démarches ont été menées auprès de la Sodeci dans le but de d'en savoir plus sur le problème. « Nous avons mené des démarches auprès de la Sodeci mais personne n'a voulu nous recevoir. Nos femmes se sont rendues à la Sodeci de Saint André. Il leur a été signifié qu'au plus tard le 15 janvier, l'eau allait couler dans les robinets. Jusqu'aujourd'hui, rien. Et à notre grande surprise, nous recevons des factures », explique-t-il, en montrant une facture sur laquelle, il ne figure ni de nouvel index ni d'ancien. Simplement 9 m3 d'eau sous forme de forfait imposé.

« Nous n'avons pas reçu de facture. Et à ma grande surprise, dans le mois de janvier, ils me tendent une facture dite impayée avec une pénalité de 1500 F. J'ai constaté une hausse de 400 F par rapport à ma consommation habituelle », a-t-il expliqué avec justification (présentation des deux factures).

« Malgré le manque d'eau, la Sodeci m'a délivré une facture de 21 000 Fcfa, au-dessus de celle que je reçois habituellement (entre 11 000 et 12 000 Fcfa). Nous sommes fatigués », déplore Mme Kouamé Adjo. « Nous n'avons pas d'eau et nous recevons des factures qui pour moi vont au-delà de la facture d'entretien », s'est également plaint Simplice Siallou.

Idem chez M. Simplice Siallou, propriétaire d'un immeuble dans le même quartier. Selon lui, des locataires de son immeuble ont quitté les lieux du fait du manque d'eau. « Depuis près de six mois, nous n'avons pas d'eau. Nous sommes obligés d'acheter un fût d'eau à 6000 Fcfa et cela deux fois dans la semaine », dit-il.

« Depuis plus de cinq mois, nous n'avons plus d'eau dans nos robinets ici au quartier Académie résidentiel », lance Kouamé Adjo Colette, une habitante dudit quartier dans la commune de Yopougon.

