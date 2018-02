Afrique: Sommet exécutif FIFA - La Mauritanie prête

Photo: Africa Top Sports

Le président de la FIFA en compagnie de son homologue mauritanien.

La Mauritanie attend des hôtes de marque du football mondial le week-end prochain dans le cadre du Sommet exécutif de la FIFA. Cette rencontre avec des associations membres aura lieu le 18 février à Nouakchott. Est notamment espéré Gianni Infantino, le président de la FIFA.

« Introduits en 2016 comme l'une des initiatives clés des réformes de la FIFA, les Sommets Exécutifs du Football ont pour but d'offrir une plateforme d'échange et encourager une plus grande participation des 211 associations membres de la FIFA aux décisions stratégiques de l'organisation« , explique le site de l'instance mondiale.

Dans la capitale mauritanienne, Infantino et son directoire, ainsi que les présidents et secrétaires généraux de plus de 20 fédérations représentant plusieurs confédérations prendront part au sommet. Plusieurs thèmes seront abordés, notamment le programme Forward de la FIFA, l'avenir des compétitions de jeunes, l'amélioration du système des transferts et du calendrier international des matches.

Nouakchott est la troisième ville africaine à accueillir l'événement après Johannesburg et Addis-Abeba. Le 5è du genre s'est tenu le 16 janvier dernier à d'Amsterdam aux Pays-Bas.