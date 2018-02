Congo-Brazzaville: Justice - Ouverture des premiers états généraux du jeune avocat du pays

Organisés par l'Association des jeunes avocats de Pointe-Noire (Ajap), avec l'appui du barreau et de l'Ordre national des avocats du Congo, les travaux de la session s'achèvent ce vendredi.

Dominique Boukaka, Daniel Blaise Ngos, Claude Joël Paka, Sylvie Nicole Mouyecket Ngana, Audrey Severin Bikindou, respectivement représentant du ministre de la Justice et des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, président de la Fédération africaine des unions et associations des jeunes avocats, bâtonnier de l'Ordre national des avocats du Congo, bâtonnier du barreau de Pointe-Noire, président de l'Ajap, d'autres avocats du Congo et ceux de quelques pays africains ont participé aux retrouvailles.

Pendant deux jours, les participants échangeront sur divers thèmes, notamment " Situation et conditions professionnelles du jeune avocat, "Relation entre avocats afin de garantir l'avenir et l'honorabilité de la profession", "Le jeune avocat face aux violations des droits de l'homme", "La participation du jeune avocat dans la vie politique et dans le développement du pays".

Dans son mot de circonstance, Me Audrey Séverin Bikindou a expliqué que les états généraux placés sous le signe de l'engagement du jeune avocat ont pour vocation d'impulser le travail consenti au sein des différentes structures de jeunesse de leurs barreaux qui demeurent un puissant creuset d'intelligences. « C'est donc un hommage que nous faisons à nous-mêmes pour produire des réflexions pertinentes sur notre avenir, notre action pour le développement. Des états généraux de la jeunesse, pour la jeunesse et par la jeunesse encadrée d'aînés pour discuter et débattre des questions pertinentes relatives à son avenir et, par-dessus, l'avenir de nos barreaux », a-t-il indiqué.

Ouvrant les assises au nom du ministre de la Justice, des droits humains et de la protection des peuples autochtones, Dominique Boukaka a rappelé que l'avocat est un acteur de justice. Cette profession est organisée par la loi n°026/92 du 20 août 1992. «L'avocat est le conseiler des usagers du droit. Jeunes avocats congolais, vous n'oublierez jamais que votre profession exige une discipline rigoureuse que vous avez l'obligation de respecter. Ces travaux représentent une occasion en or qui vous est offerte en vue d'aborder toutes les questions relatives à votre profession pour que vous devenez performants, excellents et compétitifs », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Me Daniel Blaise Ngos a invité l'ensemble des participants à intérioriser les notions de solidarité et de confraternité en vue du bon fonctionnement de la profession d'avocat au niveau des pays de la sous-région. « La solidarité est le lien social d'engagement et de dépendance réciproque entre des personnes tenues au bien-être des uns et des autres, généralement les membres d'un même groupe liés par une communauté de destin. La confraternité est, pour les avocats, ce sentiment d'union, de solidarité et d'attachement aux mêmes règles et à un même idéal », a-t-il signifié.

Notons que ces assises ont connu la participation des avocats venus des barreaux de Port-au-prince en Haïti et de Kinshasa en République démocratique du Congo. Celles-ci sont organisées conformément à la tenue, du 16 au 18 avril prochain, à Yaoundé, au Cameroun, des états généraux du jeune avocat francophone.