Angola: Le Parlement et les organes de presse devraient maintenir un dialogue ouvert

Luanda — Le président de l'Assemblée Nationale Angolaise, Fernando da Piedade Dias dos Santos, a appelé jeudi les organes de presse et le Parlement à maintenir un dialogue ouvert et permanent, et une coopération institutionnelle basée sur la Loi, visant à surmonter des équivoques qui puissent éventuellement surgir entre les deux camps.

"Nous avons des missions différentes, mais nous tendons tous vers les mêmes buts: Construire un Etat démocratique et de droit, Respecter la Loi, Défendre les droits fondamentaux des citoyens, et Construire une Angola meilleure pour tous les Angolais", a-t-il souligné, à Luanda, à l'ouverture de la 2ème Réunion à caractère informatif et formatif avec les organes de presse organisée par l'Assemblée Nationale.

Cherchant à relever tous les défis, l'Angola est appelée à adapter ses institutions à la réalité du pays, leur doter des instruments qui soient à la hauteur des situations à affronter, a-t-il souligné.

Il souhaite améliorer les relations institutionnelles et de travail entre l'Assemblée Nationale et les organes de presse nationaux, car ces derniers jours quelques équivoques et incompréhensions surviennent entre les deux camps, et Fernando da Piedade dos Santos espère que celles-ci soient surmontées d'urgence par un dialogue franc, ouvert et sans aucune idée préconçue.