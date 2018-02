Congo-Kinshasa: Vodacom Ligue 1 - DCMP domine Molunge, V.Club se heurte à RCK

Deux rencontres de la zone de développement ouest de la 23e édition du championnat national de football se sont jouées, le 14 février, au stade des Martyrs de Kinshasa.

En première explication comptant pour la 11e journée, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) a conforté son leadership en venant à bout du TP Molunge de Mbandaka par deux buts à zéro. Les joueurs du coach Otis Ngoma ont trouvé la faille à la fin de la première période, par le biais de Lema Sukama (45e mn). Et Bukasa Bakangila alias « enfant béni » a donné le coup de grâce à la 64e mn pour le second but. Avec ce succès, DCMP totalise trente-neuf points en quinze rencontres livrées, plus que jamais leader de la zone ouest.

En deuxième rencontre, V.Club n'a pas réussi à prendre le dessus sur Racing Club de Kinshasa (RCK). Les poulains du coach Florent Ibenge ont littéralement buté sur les joueurs du RCK, conduits par un tandem composé de l'entraîneur Kiki Makengele et Dabusu qui vient de rejoindre le club. Zéro but partout, c'est le résultat de cette rencontre. Lors de la première confrontation entre les deux clubs, V.Club avait surclassé Racing par deux buts à zéro.

Les Dauphins noirs comptent actuellement trente points en quatorze matchs livrés, assurés toutefois d'accompagner DCMP au play-off de la 23e édition de la Vodacom Ligue 1.

Sanga Balende bute sur Dibumba...

Dans la zone de développement centre-sud, l'AC Dibumba de Tshikapa et Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi ont fait un match à égalité d'un but partout, au stade des jeunes de la commune de Katoka, à Kananga, dans le cadre de la 10e journée. Musema ouvrait la marque pour les Anges et les Saints du Kasaï oriental. Matondo a égalisé pour Dibumba à la 88e mn. En match avancé de la 18e journée, l'US Tshinkunku a battu Ecofoot Katumbi par un but à zéro, une réalisation de Baledika sur penalty à la 42e mn.

Dans cette zone, Mazembe est premier devant Lupopo qui vient d'être sanctionné par la Ligue nationale de football pour les troubles provoqués par ses supporters lors de derby de Lubumbashi. Sanga Balende est troisième. En 11e journée de la zone de développement est, Dauphin Noir et Bukavu Dawa ont fait également match nul de zéro but partout, et OC Muungano est allé battre DC Virunga à Goma par zéro but à un en match de la 13e journée.