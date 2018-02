Congo-Brazzaville: Musique et ART - Le Fima aura lieu dans le département du Kouilou

Organisée par l'ONG internationale MB production que dirige Médard Bongo, la manifestation de cette année bénéficiera, pour son bon déroulement, de l'appui du préfet du Kouilou, Paul Adam Dibouilou.

Créé en 2013, le Festival international de musique et des arts (Fima) est devenu l'une des principales activités culturelles. Il joue un rôle prépondérant pour encourager la culture et une entente cordiale entre musiciens et mélomanes. Cette année, la manifestation va se dérouler dans le Kouilou et le préfet de ce département a promis de s'y impliquer pour son bon déroulement. « On va faire chemin ensemble car ce n'est que de cette façon que les fils du pays peuvent s'entraider pour le développer. Ce festival va donner une autre couleur à notre département, nous allons donc voir les dates qui conviennent et mettre en place une commission qui va également veiller à sa faisabilité », a dit le préfet du Kouilou, lors d'une rencontre avec le manager de MB production.

En effet, en apportant son appui à ce festival, Adam Dibouilou entend non seulement donner une autre couleur à son département mais également la possibilité aux visiteurs venant de tout horizon de découvrir la richesse et la vitalité culturelle dont regorge son département.

Aujourd'hui, une chose est vraie, le Kouilou souffre d'absence d'espaces consacrés à la culture. Ce département ne dispose d'aucun centre de valorisation et de promotion de la culture, hormis le hall de la préfecture. Ce festival, organisé dans un esprit de valorisation et de promotion des différentes cultures du pays, pourra permettre à ce département de se rendre plus visible.

Notons qu'au programme de cette manifestation, il y aura des concerts gratuits et des randonnées dans les différents endroits touristiques du département du Kouilou.