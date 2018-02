Congo-Kinshasa: Championnat national de football - V Club Mokanda bat Nico-Nicoyé

En RDC, on attend toujours les conclusions de la mission d'enquête spéciale confiée au Russe Dmitri… Plus »

Le club ponténégrin qui a retrouvé la Ligue d'honneur cette saison avec beaucoup d'enthousiasme a amélioré son classement à l'issue de la 5e journée. Il compte sept points devant l'AC Léopards, champion en titre, Inter club, Tongo FC... Soulignons que la seconde rencontre, qui devait mettre aux prises la Mancha et Cara, a été réportée d'un jour pour permettre aux représentants congolais en coupe de la Confédération de football de récupérer après leur retour respectif de la Côte-d'Ivoire et du Ghana pour les préliminaires aller de ladite compétition.

V Club Mokanda a enregistré sa deuxième victoire de la saison en battant Nico-Nicoyé de la même Ligue de Pointe-Noire par 1 but à 0. Le but de Chardin Kombila a été réalisé à la seconde mi-temps du match après une première partie improductive.

