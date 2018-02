Congo-Brazzaville: Lutte contre le cancer de l'enfant - Plaidoyer pour l'enseignement de la pathologie à l'école

Présente à cette rencontre, le Pr Judith Nsondé Malanda a souligné que la prise en charge des enfants souffrant des cancers posait également problème comme chez les adultes. Si elle reconnaît qu'il existe des traitements gratuits pour certains cas de cancers chez l'enfant, cette cancérologue a noté également quelques difficultés dues à la qualité du plateau technique. « Le grand problème, c'est la sous-information et l'effectif des spécialistes en matière des cancers pédiatriques, parce qu'aujourd'hui, le Congo ne dispose que d'une seule spécialiste à Pointe-Noire, en la personne du Dr Alda Stevy Makouanzi. Le cancer est une maladie grave, mais le grand problème, c'est que les choses soient prises à temps, car la plupart des cancers de l'enfant sont sensibles à la chimiothérapie, donc au moins à certaines molécules que nous avons et nous pouvons prendre en charge le patient », a-t-elle conclu.

Invité à cette célébration, le directeur général de l'Institut national de recherche et d'action pédagogiques, Thomas Makosso, a indiqué que le cancer était actuellement étudié au collège et au lycée à titre indicatif. « Pour le cancer, c'est simplement à titre indicatif pour l'instant. Nous devons aussi ajouter que nous sommes en train de revisiter nos programmes, donc les relire, de sorte que nous puissions intégrer tant soit peu les notions qui puissent permettre à l'enfant de mieux comprendre, mieux saisir l'intérêt de certaines maladies qui, malheureusement, sévissent dans notre société », a-t-il annoncé.

Elle a, par ailleurs, invité les pouvoirs publics, déjà impliqués via le ministère de la Santé et de la population, à mettre les moyens à la disposition des associations, car l'Etat, seul, ne peut pas tout faire, a déclaré Sylvie Ekouya-Itoua.

« Aujourd'hui, s'il y a la plus forte mortalité sur les cancers, c'est parce que les enfants arrivent très en retard dans les services habilités pour la prise en charge. L'approche que nous avons choisie consiste à toucher les familles et pour en arriver, nous avons choisi le milieu scolaire. Depuis l'année dernière, nous avons commencé les activités de plaidoyer et plusieurs élèves nous ont dit qu'ils avaient besoin que le cancer soit étudié systématiquement comme c'est le cas du VIH/sida, parce que c'est un problème de santé publique. », a plaidé le responsable des programmes et de la communication à la Fondation Calissa-Ikama, Ken Phineas Tchiteya.

Parmi les raisons du fort de taux de mortalité chez les enfants, l'on signale le manque d'informations. Soucieux de l'avenir de ceux-ci, Lions club Brazzaville "Lisalisi" et la Fondation Calissa-Ikama ont co-organisé un focus à l'intention d'un échantillon d'élèves au Centre d'information des Nations unies. Une occasion pour eux d'interpeller les pouvoirs publics, notamment le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, afin d'insérer le cancer de l'enfant dans les programmes scolaires.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.