Angola: Création d'une salle de médiation des conflits commerciaux

Plusieurs membres du gouvernement, des hommes d'affaires nationaux et étrangers ont participé à cette réunion sur le PRODESI, dont l'objectif était d'écouter et de dynamiser les efforts visant à soutenir la diversification de l'économie du pays.

Cette mesure facilitera l'échange et la célérité des affaires commerciales entre agents économiques, étant donné la dynamique et la nécessité de se diversifier l'économie du pays, a-t-il ajouté.

La salle de médiation fonctionnera dans un des immeubles situés dans l'enceinte du Stade National "Cidadela Desportiva", a-t-il précisé au cours d'une réunion avec le ministre de l'Economie et du Plan et les agents économiques, dans le cadre du Programme d'Appui à la Production, Diversification des Exportations et Substitution des Importations (PRODESI).

Luanda — Une salle de médiation des conflits commerciaux sera ouverte, au courant de l'année 2018, auprès des Tribunaux par le Ministère de la Justice, dans le but de trancher sur les litiges liés aux relations commerciales, a fait savoir jeudi à Luanda le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Francisco Monteiro Queiroz.

