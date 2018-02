Tunisie: Réouverture de la STIP en deux étapes

Ridha Sassi, secrétaire général du syndicat de base de la Stip à M'saken, nous a indiqué qu'effectivement la reprise du travail de la totalité des cadres administratifs et techniques ainsi que de tous les ouvriers s'est effectuée le lundi 12 février 2018.

Il a ajouté que l'accord signé le 24 janvier, stipule le paiement des salaires des ouvriers, et ce, depuis le 17 juillet 2017 (date de l'arrêt du travail de la Stip de M'saken), les primes de productivité et les primes spéciales ainsi que l'abandon de toutes les poursuites administratives et judiciaires engagées contre les ouvriers .

L'accord stipule aussi l'amélioration des conditions du travail, du climat social ainsi que l'activation du programme d'investissement -- à travers l'engagement et la participation d'un partenaire stratégique international -- pour développer et l'investissement et la production au sein de la Stip.