Angola: Commission d'élaboration d'un Nouveau Régime Juridique sur les Etrangers

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a mis en place jeudi une Commission multisectorielle chargée d'élaborer un projet du Nouveau Régime Juridique sur les Citoyens Etrangers en Angola.

La mise en place de cette Commission répond à la nécessité d'adopter une nouvelle politique migratoire et un nouveau régime de concession de visas, précise un communiqué de presse de la Présidence de la République, dont copie est parvenue au bureau de l'Angop à Luanda. Selon le communiqué, il s'agit de maximiser les bénéfices qui découlent de l'immigration, et de diminuer ses effets corrosifs. La Commission multisectorielle devra, dans un délai de 90 jours, présenter au chef de l'Etat un rapport final sur l'ensemble des cinq tâches de la mission qui lui est confiée.

Ces tâches consistent à élaborer et à soumettre un projet sur le nouveau régime juridique de citoyens étrangers et le règlement respectif, et effectuer une étude comparée sur la matière avec d'autres réalités, au niveau de la région et du monde. La Commission devra également faire des propositions sur la simplification des procédures administratives pour le traitement et la concession de visas d'entrée. Coordonnée par le ministre de l'Intérieur, la Commission est composée des ministres des Relations Extérieures, des Finances, des Transports, de l'Administration Publique, Emploi et Sécurité Sociale, et du Tourisme, Font également partie de la Commission, les secrétaires du Président de la République chargés des Affaires Diplomatiques, de la Coopération Internationale, et des Affaires Judiciaires et Juridiques.

La Commission regroupe également en son sein un représentant de la Maison de Sécurité du Président de la République, le chef des Services de Renseignement et de Sécurité d'Etat, et les directeurs des Services de Renseignement Externe et du Service de Migration et d'Etrangers.