Burundi: Référendum constitutionnel - Des Burundais dénoncent un «enrôlement forcé»

L'opposition burundaise dénonce « un enrôlement forcé » qui viole les lois du pays. Mais du côté du pouvoir, on proteste de sa bonne foi, même si on reconnaît ne pas être à l'abri d'une « bavure ».

Au Burundi, des médias et des témoins dénoncent des cas, toujours plus nombreux, où des Imbonerakure, des membres de la ligue des jeunes du parti au pouvoir que l'ONU qualifie de « milice », ferment une école ou un marché en exigeant de tous ceux qui ont 16 ans révolu d'aller se faire inscrire sur les listes électorales.

Elle assurait ce 14 février que 58% des électeurs attendus s'étaient déjà fait inscrire. Mais l'opposition, des témoins et les quelques médias indépendants encore actifs au Burundi dénoncent des « enrôlement forcés » à travers tout le pays et une pression accrue sur la population à l'approche de la fin de la période prévue pour l'enrôlement des électeurs.

