Ile Maurice: Éducation - 16 lauréats de plus en 2019

Une décision qui est favorablement accueillie par Roshan Boodnah, président de la Government Secondary School Teachers' Union. «Cela représentera un boost énorme pour les écoles régionales. Et surtout, cela aidera à changer la mentalité des élèves et des parents. Il faut que nous puissions donner la chance à d'autres Luciano Azor.»

«La raison derrière l'octroi de ces nouvelles bourses et d'encourager les élèves à rester dans leurs collèges régionaux», souligne-t-on du côté du ministère de l'Éducation. En effet, on avance qu'il faut que tous les collèges régionaux puissent produire des lauréats.

D'ailleurs, un comité a été mis sur pied au sein du ministère. Le but : finaliser les modalités des bourses qui seront offertes aux 16 meilleurs candidats régionaux. «Nous voulons que le programme soit lancé le plus tôt possible. Si le comité arrive à une décision dans les temps, les candidats du HSC de cette année pourraient y prétendre», affirme une source proche du dossier.

