Cote d'Ivoire: Sports paralympiques- Feu vert pour Trazié Pacôme et son comité exécutif

Aux athlètes, il a souhaité, d'eux un comportement digne d'un sportif de haut niveau. Ceci dans le but d'avoir plus d'athlètes ivoiriens qualifiés pour les Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020.

Au regard de l'ensemble des résultats présentés aux présidents de clubs, quitus a été donné au comité exécutif présidé par Trazié Pacôme. Dans son discours, le président de la FISP a invité les athlètes et les clubs à plus de sérieux dans le travail.

L'athlétisme avec 6 médailles d'or, 9 en argent et 7 en bronze aura été la meilleure des disciplines de la Fédération Ivoirienne de Sports Paralympiques. Le Tennis de Table occupe la 2e place des performances de la Fédération avec 4 médailles d'or, une (01) en argent et une autre en bronze.

Au niveau des résultats sportifs, le bilan présenté fait état de 28 médailles remportées lors de la saison écroulée ( 10 or ; 10 argent et 8 bronze), contre 13 au cours de la saison 2015-2016.

