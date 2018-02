Ile Maurice: SME Mauritius - «Il n'est pas question de licencier qui que ce soit», dit Sunil Bholah

Deux jeunes ont perdu la vie entre Cascavelle et Tamarin le week-end dernier, leur voiture ayant fait une sortie de… Plus »

Par ailleurs, la corporate identity ainsi que cinq nouveaux schemes ont été dévoilés par le Chief Executive Officer Raj Puddoo, en présence du ministre et le président du conseil d'administration de SME Mauritius, Peter Neubert. La cérémonie et les présentations ont eu lieu au siège de la nouvelle entité, au Pope Hennessy Building, à Port-Louis, bureau qui appartenait jusqu'ici à la SMEDA.

Des propos qui interviennent trois jours après que les employés de l'ex-SMEDA ont obtenu gain de cause devant la Cour suprême concernant leurs conditions d'embauche chez SME Mauritius. lls avaient obtenu une injonction intérimaire le 8 février pour geler les procédures de recrutement au sein de la nouvelle organisation. En cause : une clause dans l'Option Form stipulant que ceux qui souhaitent intégrer la nouvelle entité devront obligatoirement passer par un processus de sélection.

SME Mauritius vient remplacer la Small and Medium Enterprises Development Authority (SMEDA). Au dire du ministre Bholah, si les employés veulent rejoindre la compagnie, «il y a de la place. S'ils souhaitent être redéployés, mon ministère, SME Mauritius et le ministère de la Fonction publique les accompagneront».

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.