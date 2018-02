Ile Maurice: Mahébourg - Les déboires des habitants de Ville-Noire

Deux jeunes ont perdu la vie entre Cascavelle et Tamarin le week-end dernier, leur voiture ayant fait une sortie de… Plus »

Il y a bel et bien un terrain de foot, mais il serait fréquenté par quelques jeunes qui s'y rendent pour consommer de l'alcool ou même de la drogue. La drogue synthétique serait en libre circulation dans la cité de Ville-Noire et ce serait majoritairement les jeunes qui en seraient les consommateurs, le prix de la drogue étant abordable.

Qui plus est, des travaux entrepris par la Central Water Authority (CWA) pour la rénovation de ses tuyaux poseraient des problèmes aux habitants. En effet, ces tuyaux se trouvent dans les drains et les décharges d'eau des habitants finissent toutes dans ces mêmes drains.

Il nous fait remarquer que les feux de signalisation à l'intersection majeure du village, ne sont pas bien synchronisés et ont causé plusieurs incidents et accidents mineurs.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.