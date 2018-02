Congo-Kinshasa: UDPS - Quels défis et perspectives après Etienne Tshisekedi ?

communiqué de presse

En ce jour du 15 février 2018, l'honneur nous échoit de vous adresser le message de meilleurs vœux d'anniversaire, non seulement pour célébrer le 36ème anniversaire de notre cher parti, l'UDPS, mais surtout pour marquer notre ferme détermination à mener jusqu'au bout le combat des pères fondateurs de l'UDPS.

Les circonstances particulières qui caractérisent cette période marquée par la brusque disparition du président de notre parti rendent cet anniversaire tout aussi singulier.

Vous vous en souvenez sûrement : nous n'avons pas célébré le 35ème anniversaire de l'UDPS qui intervenait quinze jours après le décès du Président du Parti.

Jusqu'à ce jour, nous sommes toujours plongés dans ce deuil, car nous n'avons pas encore ms en terre la dépouille mortelle d'Etienne TSHISEKEDI. Le pouvoir dictatorial et usurpateur en place se fait le malin plaisir d'empêcher l'organisation des obsèques dignes du rang de notre président.

En ce 15 février 2018, jour du 36ème anniversaire, après avoir pris la mesure de tous les défis à relever, nous pouvons nous permettre de relever la tête, de saluer la mémoire de nos pères fondateurs dont Etienne TSHISEKEDI a été une des grandes figures de proue, et d'autre part, de retracer le chemin parcouru et d'indiquer les prochaines étapes du parcours de combat de l'UDPS.

Créée pour barrer la route à la dictature et à l'obscurantisme, l'UDPS a livré dans la non-violence des combats mémorables au prix du sacrifice même suprême de nombreux compatriotes. Le massacre de KATEKELAYI a été à l'origine de la « célèbre lettre de 52 pages » que les treize parlementaires adressèrent au dictateur MOBUTU pour dénoncer le « mal zaïrois» dont Mobutu état l'incarnation.

Arrestations et brimades de ces treize parlementaires conduisirent à la création de l'UDPS le 15 février 1982.

De nouveau, arrestations, tortures et relégations éveillèrent la conscience du peuple congolais et conduisirent à l'ouverture démocratique des années 1990 favorisée par le contexte international de la Perestroïka (fin de la guerre froide entre le bloc Est et le bloc Ouest).

La tenue de la Conférence nationale souveraine (CNS), suivie plus tard de la chute effective du régime de Mobutu sont d'importantes victoires remportées par le peuple congolais à la suite des initiatives courageuses de l'UDPS.

Le chemin était tout à fait balisé pour accéder à l'Etat de droit et de démocratie, quand la maffia internationale vînt s'interposer en favorisant l'invasion du Congo par l'AFDL.

Nouvel épisode de lutte politique non violente de l'UDPS qui nous conduisit à la tenue du Dialogue inter congolais à Sun City en Afrique du Sud, à la suite de la mise en œuvre du « plan de paix » proposé par Etienne TSHISEKEDI en vue de la pacification du Congo et de la région des grands lacs africains.

Face aux ennemis du peuple congolais qui ont mis tout leur poids dans la balance pour contourner l'instauration de l'Etat de droit, l'UDPS, toujours sous la conduite d'Etienne TSHISEKEDI, a su déjouer tous les pièges tendus à la RDC pour sa division et sa balkanisation.

Tout le monde connait le rôle de l'UDPS pour l'obtention de l'Accord Global inclusif qui a mis fin aux aventures de certains compatriotes instrumentalisés par la maffia internationale.

Sur cette lancée, il faut citer ce que d'aucuns considèrent comme le « testament politique » d'Etienne TSHISEKEDI, à savoir, l'Accord de la Sant Sylvestre, destiné, selon les propres dires de Feu Dr Etienne TSHISEKEDI, destiné, disons-nous, à fermer la parenthèse de l'AFDL, en vue de permettre aux congolais, sous la conduite de l'UDPS, de parachever l'œuvre entamée avec la tenue de la Conférence nationale souveraine (CNS).

Vous aurez donc compris, combattantes et combattants, que la trajectoire vers l'Etat de droit et de démocrate est déjà toute tracée par Etienne TSHISEKEDI. Notre Parti entend donc organiser incessamment le congrès extraordinaire pour pourvoir à la vacance à sa tête.

Avec le nouveau Président élu, l'UDPS fixera les nouvelles étapes de combat jusqu'à la conquête démocratique du pouvoir. Mais en attendant cela, permettez-nous de vous réitérer encore une fois nos vœux de succès pour le combat historique que nous menons avec l'appui de tout le peuple congolais en vue d'instaurer en RDC un véritable Etat de droit et de démocratie.

Tenons bon, l'UDPS va vaincre !

Fait à Kinshasa, le 15 février 2018

Jean Marc KABUND - A - KABUND

Secrétaire Général faisant intérim du Président du Parti