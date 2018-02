Congo-Kinshasa: Opposition - Des membres des partis politiques portés disparus

En RDC, on attend toujours les conclusions de la mission d'enquête spéciale confiée au Russe Dmitri… Plus »

Notant que ces enlèvements et acharnements traduisent bien le climat d'insécurité qui prévaut dans le pays depuis un certain temps, le MLC ajoute que sa militante Gloria Eyanda avait été enlevée le 26 mars, trois jours après la marche de l'opposition au cours de laquelle la secrétaire générale du MLC, Eve Bazaïba, avait eu une balle à la jambe. Après avoir été relaxée, quatre jours après son rap, des appels lui obligent de quitter cette formation politique, sous menace de représailles en cas d'entêtement.

Dans un récent communiqué, le parti de Jean-Pierre Bemba a noté que ces actes seraient l'œuvre des agents des services de sécurité. Le MLC a notamment décrié l'enlèvement et la disparition de Verdy Mbeke, militant de cette formation politique, à l'issue de la marche du 31 décembre 2017, alors que Gloria Kitoko Eyanda , membre du service de protocole du secrétaire national à la mobilisation et implantation, Jean Désiré Mbonzi Wa Mbonzi, est harcelée par des personnes qui l'ont enlevée il y a deux ans et qui l'obligent, jusqu'à ce jour, à travers des appels, à quitter ce parti.

