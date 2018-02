Congo-Kinshasa: Joao Lourenço, star malgré lui !

Depuis son accession au pouvoir, en septembre 2017, le nouveau président angolais est porté en estime par de nombreux Kinois. Ils n'hésitent pas à arborer des T-shirts à son effigie, ces vestiges de la campagne présidentielle angolaise aujourd'hui déversés dans le marché kinois.

Février 2018, 9h 00. A la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa, un groupe hétérogène composé d'hommes et des femmes d'un certain âge font le pied de grue à l'extérieur du bâtiment. Ils attendent répondre à l'appel des agents commis à l'évacuation des corps. Sous une chaleur ambiante, ils piaffent d'impatience, car cela fait des heures que les dépouilles de leurs proches trainent dans les officines de cet espace mortuaire. Les formalités administratives durent plus de temps que prévu. Sur ces entrefaites, une dizaine de jeunes filles font irruption dans les périmètres. Elles arborent toutes fièrement un uniforme constitué d'un pantalon bleu jean surmonté d'un polo blanc barré de l'effigie d'un « Monsieur » qui, sauf erreur, devrait être leur parent décédé dont elles venaient, à l'instar d'autres personnes trouvées sur le lieu, assister à la levée de corps.

Plus elles se rapprochaient de l'entrée de la morgue d'où grouillait déjà un beau monde, plus la photo estampillée sur leurs polos devenait distincte. Index pointé sur l'une d'elle, un quidam fit retentir dans la mêlée : « C'est le nouveau président angolais, Joao Lourenço ». Trêve de confusion. Que des jeunes filles arborent fièrement, l'air innocent, l'effigie de Joao Lourenço en plein Kinshasa près de cinq mois après la présidentielle angolaise qui l'a portée aux nues après trente-huit années de pouvoir de José dos Santos, la symbolique est de taille. Elle exprime l'influence du voisin angolais sur Kinshasa via des gadgets, des T-shirts et autres babioles ayant servi autrefois à la campagne présidentielle angolaise dont les vestiges ont franchi la frontière.

Après les produits alimentaires angolais qui ont fait sensation à Kinshasa avant que des restrictions ne soient imposées aux commerçants congolais assortis des taxes faramineuses à la base de l'extinction du marché Lufu en mal de régénérescence, le marché kinois est aujourd'hui inondé par des produits de la dernière campagne présidentielle angolaise. Tout y est presque. Des T-shirts aux casquettes en passant par les parasols, les pagnes, les stylos à bile, les drapelets, les porte-clés, etc., les Kinois s'offrent avec bonheur tous ces produits à moindre frais, estampillés soit de l'effigie de Joao Lourenço, soit du logo du parti présidentiel MPLA, sans trop se soucier de ce qu'il en retourne.

L'Angola s'est, pour ainsi dire, transporté à Kinshasa où croiser un quidam arborant un polo à la Lourenço passe désormais pour un fait routinier. Tacitement, un lien affectif qui ne dit pas son nom est en train de s'établir via cet effet de mode entre la population kinoise et le nouveau président angolais porté en estime et fait star, bien malgré lui.