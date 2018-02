Congo-Brazzaville: SNE - Eugène Ondzambé confirme qu'aucun agent ne sera mis à la porte

La distribution de l'électricité constitue un autre goulot d'étranglement. « Nous n'arrivons pas encore à différencier les pertes techniques et commerciales. On va y travailler », a conclu le directeur général de la SNE.

Le bilan des activités de 2017 présenté à cette occasion indique que les résultats ont évolué positivement de façon globale. Les centrales hydroélectriques de Moukoukoulou et d'Imboulou, par exemple, ont bien fonctionné grâce aux investissements initiés par la société. La stabilisation des réseaux de transport s'est maintenue. Les coupures partielles et généralisées ont diminué. Au niveau du service de transport, le taux de perte a baissé. Il a été évalué à 5%, tel que le recommandent les normes internationales.

« Les réformes sont annoncées dans le but d'apporter plus d'efficacité dans notre système de service public de l'électricité. Personne ne peut s'opposer à une amélioration. L'inquiétude qui animerait chacun d'entre nous serait celle liée à la perte de l'emploi. », a estimé le président du conseil d'administration, avant de relever que : « De ce point de vue, nous avons des partenaires sociaux qui avaient été reçus par les hautes autorités du pays. Ces derniers les ont rassurés du fait que personne ne sera mis à la porte dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de réformes à la SNE. Notre ministère de tutelle nous l'a confirmé ».

