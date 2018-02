Afrique du Sud: La corruption, premier grand défi de Cyril Ramaphosa

Et la justice sud-africaine fait aussi partie des garde-fous qui fonctionnent, indépendante et qui a fait preuve de sa capacité à mener des enquêtes impliquant les plus hautes personnalités de l'Etat. »

Pour le chercheur à l'Institut français des relations internationales (Ifri), Victor Magnani, le feuilleton politique des derniers jours en Afrique du Sud a révélé la capacité du parti, et plus largement des insitutions sud-africaines, à fonctionner comme des « garde-fous » pour aboutir finalement au départ du président de la République.

L'ANC, un parti plus solide et fonctionnel qu'on ne le croit

La fratrie Gupta est accusée d'avoir mis en place, avec la complicité de l'ancien président et de ses proches, un système de pillage des ressources publiques. Leur luxueuse propriété de Johannesburg a été perquisitionnée mercredi et huit personnes inculpées, a annoncé la police.

A peine élu, l'ancien syndicaliste et homme d'affaires s'est engagé à éradiquer la corruption, phénomène endémique dans le pays et qui a terni le règne de neuf ans de son prédécesseur.

