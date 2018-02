Togo: Après la léthargie, retour gagnant avec le Gospel Music Awards

Les amoureux du Gospel seront servis en décembre de cette année 2018. Après les difficultés et la léthargie connue depuis 2012, du fait du départ de certains de ses membres importants, le Comité « Togo Gospel Awards » revient au devant de la scène de la musique dédiée à Dieu au Togo.

En conférence de presse ce jeudi au siège de l'UCET (Union des Chantres et Evangélistes du Togo) à Lomé, ce comité dirigé par Komlan Alové Djadja a relancé ses activités. Et c'est au cours de cette cérémonie qu'il a annoncé son évènement phare, « Le Gospel Music Awards (GMA) » pour le mois de décembre de cette année.

Mais avant, selon les explications données par le président et appuyé par d'autres membres de ce comité, il est prévu un travail sur le terrain à la rencontre des artistes Gospel à travers le pays.

Constatant un vide dans le paysage même de cette musique dédiée à Dieu au Togo, pour ce qui est d'encourager et de récompenser les plus méritants, « Togo Gospel Awards », entend donc promouvoir cette musique dans toute sa globalité au Togo et ceci en étroite collaboration avec les associations sœurs et en prime, l'UCET et le BUTODRA. On retient entre autres objectifs, « encourager les jeunes talents à se dévoiler, prendre en charge les talents de la chanson Gospel enregistrés, participer à la lutte contre la piraterie des œuvres des artistes de la chanson Gospel et défendre les intérêts des nominés au Gospel Music Awards ».

Evènement annuel de récompense, cette compétition de Gospel (GMA) aura à récompenser les acteurs dans deux catégories à savoir Les prix spéciaux et les Trophées. Un autre rendez-vous avec la presse est prévu pour donner plus d'éclaircissement sur cette initiative.